Sorties streaming : Lil Nas X, Eddy de Pretto... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Envie d'égayer votre week-end en ces temps moroses ? Vous êtes au bon endroit. Si la situation sanitaire ne prête pas à la danse ou à la fête, cette nouvelle semaine de mars a tout de même réservé quelques jolies sorties musicales qu'il serait dommage de ne pas écouter. Comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme du jour : le nouveau clip événement de Lil Nas X, Montero (Call Me By Your Name), mais aussi les tant attendus albums d'Eddy de Pretto, A tous les bâtards et de L'Impératrice, Tako Tsubo. A noter également deux douces pépites cette semaine : le premier album d'Alban Claudin, It's a Long Way to Happiness et l'EP de Josef Salvat, The Close/Le réveil. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist de la semaine :

C'est le clip événement de cette fin de mois de mars : celui du rappeur américain de 21 ans, Lil Nas X, qui dévoile Montero (Call Me By Your Name). En quelques heures seulement, la vidéo atteint les deux millions de vues sur YouTube et l'un des sujets les plus discutés sur Twitter, preuve de l'attente de son public, à qui il annonçait cette sortie depuis des semaines. Un clip animé démentiel, dans tous les sens du terme, où le jeune phénomène du rap US s'essaie au pole dance en enfer et à une lap dance sur le diable. Que les puristes d'Adam et Eve, qu'il s'amuse également à incarner, s'éloignent. Quoi qu'il en soit, le clip de Montero, clin d'œil à son vrai nom, Montero Lamar Hill, est un avant-goût prometteur d'un album à venir.

Trois ans après le succès de Cure, Eddy de Pretto est de retour avec un deuxième album, baptisé A tous les bâtards et composé de quinze titres, dont les singles Bateaux-Mouches et Désolé Caroline. Un disque toujours plus intime qui renferme bon nombre de pépites, évoquant différents sujets, le tout dédié à tous les gens qui se sentent bizarre, à part, différents. "Je peux dire: je ne fais plus semblant, j'assume mes bizarreries, j'assume mon étrangeté, j'assume ce qui a fait la différence chez moi, et la transformer en force au lieu de la cacher. C'est un épanouissement, quelque chose de plus assouvi, plus cool", confie le chanteur de 27 ans au HuffPost pour résumer A tous les bâtards. Tout savoir sur cet album dans notre article dédié.

Le groupe français L'Impératrice signe son retour avec un deuxième album, Tako Tsubo, terme également donné à une maladie cardiaque. "Tako Tsubo, c'est le syndrome des cœurs brisés, cette idée que parfois, une émotion, positive ou négative, arrive et bouleverse tout, même aussi des choses aussi en place qu'un cœur qui bat", nous explique Flore Benguigui, la chanteuse de L'Impératrice. Un disque de "rupture", porté par les singles Fou, Voodoo?, Peur des filles et Hématome, dernier single en date. Retrouvez l'interview en intégralité dans notre article.

Les pépites de la semaine :

Alban Claudin - It's a Long Way to Happiness

Envie de douceur en ces temps compliqués ? Le premier album d'Alban Claudin, It's a Long Way to Happiness est fait pour vous. Un disque sans voix composé de douze titres, d'une poésie infinie et réconfortante, parfait pour la période.

Josef Salvat - The Close/Le réveil

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Autre disque pour adoucir les peines : l'EP de Josef Salvat, dont on vous a déjà parlé par ici, baptisé The Close/Le réveil. "L'urgence de cet EP était à la fois une réponse à la stagnation de 2020 et à la fois une réponse au fait que ce soit la première fois que j'écrivais de la musique pour traiter directement l'émotion, plutôt que d'y réfléchir après coup. J'ai essentiellement écrit ma propre playlist de rupture", explique le chanteur australien, qui avait déjà dévoilé deux singles de The Close/Le réveil : Peaches et One More Night.