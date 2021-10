Sorties streaming : Madonna, Justin Bieber... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

L'automne est désormais bien installé, mais le soleil brille et les bonnes nouvelles s'enchaînent avec notamment le retour de Rock en Seine en 2022 ou celui, tant attendu de Stromae. De quoi contrer le froid et profiter du week-end, accompagné, évidemment, de notre playlist des sorties de la semaine ! Pour cette nouvelle playlist d'octobre, Linternaute.com vous a concocté une sélection des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Et il y en a pour tous les goûts.

Au programme cette semaine : Madame X, l'album live de Madonna, Ghost, le nouveau single de Justin Bieber et les trois nouveaux morceaux de Justice, The Complete Edition, mais aussi Friends That Break Your Heart, dernier disque de James Blake, ou Seventeen Going Under, celui de Sam Fender. Côté rap, on retrouve Niska avec Mapess, ainsi que Ce que je vis me manque déjà, de Lonepsi et Sofiane Pamart.

A noter également nos trois pépites de la semaine : l'album et l'EP éponymes de Woodlight et de Mid\Zero et le single Été brûlant, de Blond. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés incontournables de la semaine :

Madonna frappe fort avec la sortie de l'album live de sa dernière tournée, Madame X. Au programme, vingt morceaux enregistrés au Coliseu dos Recreios de Lisbonne, au Portugal. En plus de ce disque, la reine de la pop offre à ses fans le documentaire de cette même tournée, disponible en streaming sur Paramount+. De quoi prolonger un peu cette série de shows événements, interrompue par la pandémie de Covid-19 en mars 2020 en pleine résidence au Grand Rex de Paris.

Le chanteur Justin Bieber signe son retour avec Ghost, un nouveau clip aux côtés de l'actrice Diane Keaton. Un single extrait de l'album Justice, The Complete Edition, qui compte trois titres supplémentaires, dont Red Eye, en collaboration avec Troyboi. Autant d'inédits qui étaient jusqu'alors disponibles uniquement sur les versions physiques de Justice, sorti en mars 2021.

Le chanteur, musicien et producteur britannique James Blake dévoile l'introspectif F riends That Break Your Heart, son cinquième album. Un "album concept" pour celui qui avait décroché le Grammy Awards de la meilleure performance rap en 2019 et un nouveau virage musical pop en douceur.

Après l'avoir annoncé depuis des mois et teasé avec plusieurs singles comme Spit of You ou Get You Down, l'artiste britannique Sam Fender dévoile le tant attendu Seventeen Going Under et ses seize morceaux inédits. Quelques jours plus tôt, le nouveau prince de la pop anglaise annonçait un passage en concert à Paris le 9 novembre au Trabendo.

Le rappeur français Niska confirme son retour avec la sortie de son nouveau single, Mapess. Ambiance afrodance pour ce morceau qui annonce la sortie prochaine du successeur de Mr Sal, son quatrième et dernier disque sorti en 2019.

C'est la collaboration de la semaine, celle entre le rappeur Lonepsi et le pianiste Sofiane Pamart, sur le morceau Ce que je vis me manque déjà. Sorti accompagné de son clip, le morceau est extrait du prochain album du rappeur, chanteur et guitariste, Après la pluie, annoncé dans les bacs le 29 octobre.

Les pépites de la semaine

A chaque semaine son lot de découvertes musicales. Pour cette playlist des sorties streaming de la semaine, trois pépites à ne pas manquer :

Woodlight - Woodlight

Après la sortie des singles Back To Me et Dream Higher, le collectif Woodlight dévoile son tout premier album éponyme, composé de huit morceaux. Une invitation au voyage à cinq voix dans une ambiance celtico-hippie.

Mid\Zero - Mid\Zero

Côté sorties rock, cette semaine, ne manquez pas la sortie du premier EP du duo Mid\Zero, composé de quatre titres et autant d'occasions d'agiter la tête (et les cheveux) en rythme.

Blond - Été brûlant

Après le séduisant Bonnes Manières, le chanteur Blond publie son deuxième single, Été brûlant, en duo avec la chanteuse Sandra Nicolle (ex Jackie Palmer), accompagné de son clip.