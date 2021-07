Sorties streaming : Nolwenn Leroy, Imagine Dragons, Amel Bent... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

La vie reprend peu à peu son court en France... Le couvre-feu a bien disparu, l'été est là, les terrasses et les cinémas ont rouverts et même les concerts reprennent peu à peu. Autant de bonnes nouvelles et d'éclaircies qui ne peuvent qu'être accompagnées de musique ! Alors comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming.

Au programme cette semaine : le retour de Nolwenn Leroy avec le single Brésil, Finistère, celui du groupe Imagine Dragons, Wrecked, ou Amel Bent et Le chant des colombes. A noter également deux nouveaux clips, celui de Ben Mazué et Tu m'auras tellement plu et celui de Christophe Maé pour Y'a du soleil. Egalement dans notre sélection, la pépite de cette semaine : Tata, le nouveau single de Johan Papaconstantino.

Après trois ans d'absence, Nolwenn Leroy est de retour avec Brésil, Finistère, le premier single d'un album à venir, son huitième, attendu dans les bacs à l'automne. Après Folk, la chanteuse de 38 ans opère un virage plus solaire, inspiré par la crise sanitaire. "On a envie de quoi aujourd'hui ? On a envie de danser, d'être ensemble. C'est ce que l'on retrouve dans ce texte", explique l'artiste à BFMTV.

Le groupe de pop rock américain Imagine Dragons revient sur le devant de la scène avec le single Wrecked, sorti ce vendredi 2 juillet 2021. Un morceau qui annonce un nouvel album, baptisé Mercury : Act 1 et qui doit sortir dans les bacs le 3 septembre prochain. Wrecked évoque la disparition de la belle-sœur du chanteur Dan Reynolds, morte d'un cancer. Un sujet qui sera central dans ce prochain album.

Amel Bent est elle aussi de retour avec un premier single, baptisé Le chant des colombes, qui sera présent sur son nouvel album Vivante, attendu dans les bacs le 1 octobre 2021. "Trop émue parce que mine de rien, même après 17 ans de carrière, la peur, le trac, les papillons dans le ventre sont toujours là, trop émue que cette chanson, mon 1er solo du 7ème album soit le fruit d'une aventure humaine, de rencontres qui auront décidément bousculé mon destin, encore !", écrit la chanteuse dans un post Instagram.

Dans le sillage de la sortie de son dernier album sorti en novembre 2020, Paradis, Ben Mazué dévoile son tout nouveau clip, celui du single Tu m'auras tellement plu, qui ouvre ce fameux disque. Une vidéo réalisée par Mehdi Idir, qui met en scène Soufiane Guerrab, Caroline Anglad.

C'est le retour surprise de la semaine, celui de Christophe Maé avec un single inédit, Y'a du soleil, sorti accompagné de son clip ce vendredi 2 juillet 2021. "Comme une envie de danser, de ne plus penser, de faire la fête ! Une envie de ne plus se soucier de ce que penseront les autres ! Une envie d'allumer la lumière que l'on a tous en nous", écrivait l'artiste sur Instagram. Dans la vidéo, on découvre le chanteur entouré de musiciens et de danseurs, sur scène. Et à la fin, un invité surprise (on vous laissera le découvrir)...

La pépite de la semaine :

Johan Papaconstantino - Tata

Deux ans après sa reprise remarquée des Mots Bleus du regretté chanteur Christophe son premier album, Contre-jour, tout aussi remarqué (et remarquable), Johan Papaconstantino est de retour avec un nouveau single entêtant baptisé Tata.