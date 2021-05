Sorties streaming : Pomme, La Femme, Mr Giscard... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Malgré la période et le temps morose, concentrons nous sur les choses positives et cette lueur d'espoir en pleine crise sanitaire, avec le premier concert test organisé en France... Une avancée pour la Culture et la musique, après plus d'un an d'interdictions. De bonnes nouvelles qui s'accompagnent de sorties musicales qu'il serait dommage de manquer. Comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme : A perte de vue, le nouveau single de la chanteuse Pomme, mais aussi le clip de La Femme, Foreigner, celui de Tim Dup pour Juste pour te plaire, ou encore Sensibilité, le premier EP du prometteur Mr Giscard. A noter également nos deux pépites de la semaine : l'album du Perchoir, volume 2, qui sent bon l'été ou le premier single du collectif Woodlight, Back To Me. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist de la semaine :

Deux ans après la sortie de son album à succès Les failles, la chanteuse Pomme est de retour avec un single engagé pour l'environnement : A perte de vue. La jeune femme, couronnée aux Victoires de la musique comme artiste féminine en février dernier, dénonce dans cette chanson, dont les bénéfices seront reversés au Groupe de Recherche et d'Education sur les Mammifères Marins (GREMM), l'extinction des baleines et bélugas. La chanson A perte de vue est sortie accompagnée d'un clip sublime, dans lequel Pomme chante, gelée, sur le dos d'un immense beluga échoué.

Dans le sillage de la sortie de leur album Paradigmes, le groupe français La Femme dévoile le clip de Foreigner et vous embarque dans un tour touristique de Paris version boys-band des années 1990. Au programme de cette vidéo tournée façon film de vacances : balade dans les rues de la capitale, pose devant un "love shop" de Pigalle ou à la terrasse d'un café, tour de bateau-mouche ou danse endiablée au Palace, une discothèque parisienne culte. Le tout chanté en anglais avec un accent français décapant. Une prolongation dans le voyage spatio-temporel de Paradigmes.

Après la sortie de son nouveau single, Juste pour te plaire, le chanteur Tim Dup en dévoile le clip : on le retrouve en 2004, dans la peau de Stéphane, un témoin de mariage jaloux, amoureux transi de la mariée, enchaînant les coupes de champagne et les bourdes, de son discours à la destruction de la pièce montée en passant par le vomi sur la mère de la mariée. Le tout filmé par la petite sœur de Stéphane, caméra à la main et focus sur les déboires de son frère. Le nouvel album de Tim Dup, La course folle, sortira le 11 juin.

Il avait déjà fait parler avec son premier single, Pho : Mr Giscard confirme les attentes avec son EP, intitulé Sensibilité et composé de cinq morceaux. Nonchalantes, parfois crues, souvent salaces, mais toujours rythmées, ces chansons évoquent la quête de l'amour, la peur de l'engagement ou l'urgence du désir. Un EP prometteur pour le jeune artiste, qui devrait prochainement sortir un album pour prolonger le plaisir.

Les pépites de la semaine :

Album du Perchoir - Volume 2

Envies d'été et de rooftops au coucher du soleil ? Le deuxième album du Perchoir est ce qu'il vous faut. Au programme, une sélection de jeunes artistes tous aussi prometteurs les uns que les autres : Blond, Seth XVI, Elisa Erka, Joko, Tiwayo, Songe, Omar Jr feat. Samantha Urbani, Escape from Acapulco, Hanami, Theodora. Particulièrement efficace contre la morosité ambiante.

Woodlight - Back To Me

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Dans un tout autre style tout aussi réjouissant, résolument folk, ambiance fête de pont inférieur du film Titanic, voici Back To Me, le premier single du collectif Woodlight, formé de cinq artistes : Claudia Palleschi, Pascal Claro, Maxime Le Glas, Morgane Ricoteau-Jérôme et Pierre Marazin. Sourire et mouvements de tête en rythme garantis.