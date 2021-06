Sorties streaming : Tyler, The Creator, Polo & Pan... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

La vie reprend peu à peu son court en France... Le couvre-feu a (enfin) disparu, l'été est là, les terrasses et les cinémas ont rouverts et même les concerts reprennent peu à peu. Autant de bonnes nouvelles et d'éclaircies qui ne peuvent qu'être accompagnées de musique ! Alors comme chaque fin de semaine, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming.

Au programme cette semaine : le nouvel album tant attendu de Tyler, The Creator, Call Me If You Get Lost, celui du duo Polo & Pan, Cyclorama, mais aussi le premier EP de Felixita, Esquisses, le nouveau projet de Bon Entendeur, Minuit ou encore le clip de Barbara Pravi, Le jour se lève. A ne pas manquer également, nos deux pépites de la semaine : le duo Malik Djoudi / Lala &ce sur Point sensible, ou Mirage, qui signe le retour de Julien Granel. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties de la semaine :

Tyler, The Creator créé (encore) l'événement avec son nouvel et sixième album, Call Me If You Get Lost, composé de seize nouveaux titres variés et toujours aussi créatifs, dont de nombreuses collaborations, avec Lil Wayne ou Pharrell Williams. Deux ans après IGOR, le rappeur et producteur américain de 30 ans se renouvelle toujours et frappe fort.

Après la sortie des singles Ani Kuni et Tunnel, le duo Polo & Pan dévoile son troisième album, Cyclorama. Une nouvelle invitation au voyage en quinze morceaux de Paul Armand-Delille et Alexandre Grynszpan, qui risquent, une fois de plus, de nous faire danser une bonne partie de l'été.

Attention jeune talent : Felixita dévoile son tout premier EP, baptisé Esquisses. La jeune chanteuse avait déjà séduit avec les titres Nunuages et J'aime les gars et confirme avec les six morceaux qui composent son projet qui sent bon l'été et la liberté.

C'est l'heure pour Bon Entendeur de dévoiler son deuxième album, Minuit, deux ans après la sortie d'Aller-retour. Un nouveau mélange des genres et des artistes pour le trio formé par Arnaud Bonet, Pierre Della Monica et Nicolas Boisseleau, qui avaient déjà donné un avant-goût de leur projet avec le superbe single Alba, en collaboration avec le pianiste Sofiane Pamart ou Le temps de l'amour avec Françoise Hardy.

Un mois et demi après sa deuxième place à l'Eurovision, Barbara Pravi confirme la sortie prochaine de son nouveau projet avec un clip, celui du titre Le jour se lève, "le deuxième volet d'un triptyque" après Voilà, la chanson avec laquelle elle défendait le drapeau tricolore à Rotterdam le 11 mai dernier.

Les pépites de la semaine :

Malik Djoudi feat. Lala &ce - Point Sensible

Avec Point Sensible, Malik Djoudi associe son talent à celui de la jeune rappeuse Lala &ce. "Une invitation à entrer au plus profond de nous et s'accepter tel que l'on est, sans tabous...", pour le chanteur, nommé dans la catégorie Album révélation en février 2020. Le titre est sorti accompagné de son clip, tout aussi beau, tourné à la Villa Romaine de Hyères, où Malik Djoudi a écrit une partie de son prochain disque, Troie, attendu à l'automne.

Julien Granel - Mirage

Julien Granel en Louboutin. Un an après la sortie de son premier EP, le jeune artiste français originaire des Landes met son talent et son inventivité au service de la célèbre marque de chaussures et dévoile la chanson Mirage, accompagnée de son clip, illustrant, aux couleurs du drapeau LGBTI, la nouvelle campagne mondiale de publicité des souliers à la semelle rouge.