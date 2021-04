"Danser encore" : des manifestations en musique contre les restrictions sanitaires

Depuis plusieurs semaines, des mouvements pour la réouverture des lieux culturels et contre les restrictions sanitaires dansent sur la musique de HK, "Danser encore". On vous explique.

"Et danser encore. Avancer toute voile dehors. Et danser encore. Envoyer valser la mort. Dans le décor." Depuis plusieurs semaines, le mouvement prend de l'ampleur en France, encouragé par les réseaux sociaux : celui des manifestations anti-restrictions... en musique. Après avoir investi la gare du Nord à Paris en mars, c'est dans la gare de l'Est que plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées, souvent sans masques ni distanciation physique, jeudi 8 avril 2021. Guitare en main ou trombone à la bouche, les manifestants, des musiciens et des usagers, ont repris la chanson Danser encore, de Kaddour Hadadi dit HK, le temps d'un flashmob (une manifestation éclair dans un lieu public, populaire au début des années 2010).

Des rassemblements pour la réouverture des lieux culturels et l'assouplissement des mesures de confinement imposées par le gouvernement, filmés et diffusés sur Internet, où les images sont relayées en masse sur les réseaux sociaux. "Nous sommes nombreuses et nombreux qui ressentons le besoin fondamental de nous retrouver, d'être ensemble, d'échanger, de sourire, de communier et de danser ensemble ne serait-ce que pour quelques minutes de joie et de répit salvateurs", peut-on lire dans un message posté par HK sur Facebook, qui s'indigne contre "une grave dérive autoritaire de notre gouvernement."

Quant aux détracteurs de ces rassemblements, jugés dangereux en pleine pandémie de Covid-19, l'artiste assure : "Aucune des personnes atteinte par la COVID n'a déclaré avoir été contaminée après avoir participé à ces rassemblements en plein air où l'on chantait et où l'on dansait."

Selon les informations du Parisien, ces manifestations sont organisées dans la plus grande discrétion, pour déjouer les interdictions et éviter les contraventions (notamment pour non port du masque). "La SNCF précise toutefois qu'elle a pu contrôler ce qu'elle pense être l'organisateur qui a écopé de deux contraventions : une pour non-port du masque, l'autre pour tapage. Pour l'heure, elle n'envisage pas de poursuite pénale", explique le journal.