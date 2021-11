"Boîte de nuit et Covid : le masque redevient obligatoire en discothèque"

DISCOTHEQUES. Jeudi dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé le retour du masque obligatoire "partout en intérieur" dans les lieux recevant du public.

[Mis à jour le 29 novembre 2021 à 10h36] Le retour sur masque sur la piste de dance. Pour tenter de contenir la cinquième vague de Covid-19, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé jeudi dernier la parution d'un décret rendant de nouveau obligatoire les masques dans tous les lieux couverts. Et cela même si leur accès est déjà soumis à la présentation du pass sanitaire. La loi n'imposait plus le port du masque dans les lieux intérieurs où le pass sanitaire était demandé depuis fin juillet (chaque exploitant restait libre de le faire).

Le masque va donc faire son retour dans les boîtes de nuit à compter de ce vendredi 26 novembre. Ce secteur a le plus été affecté par la crise sanitaire en restant à l'arrêt pendant 16 mois. Le 11 novembre dernier, le gouvernement annonçait que les discothèques pourraient retrouver leur jauge de 100% de leur capacité, contre 75% jusqu'à présent. "La suppression de la jauge était importante à nos yeux. Depuis la réouverture des établissements de nuit, il y a un engouement pour cette forme de loisirs. C'est un succès et une forte reprise", se réjouissait alors Patrick Malvaës, président du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL), interrogé par France 3 régions.

A noter que les boîtes de nuit comptent parmi les lieux où le taux de contamination au Covid-19 est le plus élevé. Comme le révèle le nouveau volet de l'étude ComCor de l'Institut Pasteur relayée par Le Parisien, les soirées privées, les bars et discothèques ressortent comme étant les plus à risque : chez les moins de 40 ans, les risques de contamination augmentent de 340% (150% chez les plus de 40 ans) par rapport à une personne n'ayant pas fréquenté de discothèque. A titre de comparaison, un trajet en voiture avec d'autres personnes augmente les risques de 30%.

La question se pose en pleine cinquième vague de Covid-19 en France et avec l'apparition d'un nouveau variant Sud-africain. En Belgique, fasse à la recrudescence des cas, le gouvernement a annoncé ce vendredi 26 novembre de nouvelles mesures de restrictions sanitaires, avec notamment la fermeture des boîtes de nuit. Chez nos voisins, 23 621 nouveaux cas ont été enregistrés par l'institut de santé publique Sciensano, un nouveau record pour le pays.

En France, plus de 33 000 nouvelles contaminations ont été recensées en 24 heures, soit 873 de plus par rapport à mercredi et 13 098 de plus par rapport à la semaine dernière. Le gouvernement peut-il refermer les boîtes de nuit à peine cinq mois après leur réouverture ?

Pendant des semaines, le gouvernement avait travaillé en collaboration avec les professionnels du secteur pour établir un protocole sanitaire à mettre en place pour permettre la réouverture des boîtes de nuits et des discothèques, en espérant ne pas augmenter les risques de transmissions du Covid-19. Aussi, selon les informations communiquées par Alain Griset, ministre délégué aux PME, le lundi 21 juin, le protocole dans les discothèques est le suivant :

pour les boîtes de nuit en intérieur, une jauge de 100% est désormais de retour ;

les établissements en extérieur peuvent ouvrir à 100% ;

un pass sanitaire est demandé à l'entrée ;

le port du masque redevient obligatoire à l'intérieur.

Les boîtes de nuit et discothèques ont fermé leurs portes en mars 2020, dans la lignée des mesures gouvernementales prises pour endiguer la pandémie de coronavirus en France. Si les restaurants, cinémas, musées et théâtres ont rouverts les premiers, tout comme les clubs libertins, les gérants des établissements de nuit ont attendu plus longtemps le feu vert du gouvernement.

Après des mois de flou, la date du 9 juillet a finalement été celle de l'ouverture, après avoir été confirmée par le gouvernement, Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises. Selon les calculs du SNDLL (Syndicat national des discothèques et lieux de loisir), sur les 1 648 discothèques que comptait la France avant la pandémie, 25% étaient en difficulté à la réouverture, et 131 en liquidation judiciaire. Seules 1 500 boîtes de nuit auraient pu rouvrir.