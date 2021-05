"Boîte de nuit : quelle date pour la réouverture des discothèques ?"

REOUVERTURE DISCOTHEQUES. Fermés depuis le 16 mars 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les établissements de lui sont dans l'attente.

[Mis à jour le 17 mai 2021 à 10h34] Quand pourra-t-on retourner en boîte de nuit ? La question se fait de plus en plus pressante pour les Français, mais surtout, pour les gérants de discothèques, qui sont restées fermées depuis le 16 mars 2020 et le début de la pandémie de Covid-19 en France. BFMTV affirmait mardi 11 mai 2021 que ces établissements allaient pouvoir rouvrir à partir du 1er juillet, sur présentation d'un fameux pass sanitaire. Une information quelque peu tempérée par le Premier ministre, invité du 20 Heures de France 2 le soir-même. "Pour les boîtes de nuit, je ne suis pas en mesure de donner un horizon", a déclaré Jean Castex.

Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises, a donné rendez-vous aux exploitants de discothèques le 15 juin prochain. "Pour l'instant, on ne leur a pas donné de date, mais je les ai reçus la semaine dernière en leur disant qu'au 15 juin au plus tard, on leur donnera une date prévisionnelle de réouverture", a-t-il déclaré sur BFM Business. Selon les calculs du SNDLL (Syndicat national des discothèques et lieux de loisir), sur les 1 648 discothèques que comptait la France avant la pandémie, 25% sont en difficulté, et 131 en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, seules 1 500 boîtes de nuit pourraient rouvrir.

Dans une tribune publiée ce week-end dans Le Parisien, une quinzaine de maires de villes du littoral appellent le gouvernement à rouvrir les discothèques au plus vite, notamment pour éviter la multiplication inévitable de fêtes sauvages cet été et garantir la sécurité des jeunes estivants. "À la catastrophe économique risque de s'ajouter le désordre et le risque sanitaire. Car sans voies alternatives, des fêtes sauvages et désorganisées feront inévitablement leur apparition", peut-on lire dans la tribune, qui demande à l'exécutif d'inclure les discothèques à leur protocole de déconfinement.