Philippe Katerine : sa femme Julie Depardieu, ses enfants... La famille du chanteur

PHILIPPE KATERINE. Auteur, compositeur, interprète, acteur, réalisateur ou écrivain, Philippe Katerine est également à l'affiche de "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu", de Guillaume Canet.

Sur l'affiche de Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, une pléiade d'acteurs, artistes et même, sportifs. Parmi les invités à l'écran de Guillaume Canet, Philippe Katerine. L'occasion de s'intéresser à la (discrète) vie privée du chanteur de 54 ans. Voilà maintenant dix ans que Philippe Katerine partage sa vie avec Julie Depardieu. Le couple s'est rencontré pour la première fois en 2008, par le biais du magazine Télérama, puis, deux ans plus tard, les deux comédiens se retrouvent sur le tournage d'un film de Thierry Jousse, Je suis un no man's land.

À cette époque, Julie Depardieu vient de perdre son frère, Guillaume. "Je me souviens d'être allée à Dole, où se passait le tournage, sans attendre quoi que ce soit, Je n'avais pas une furieuse envie d'exister, j'étais là et pas là à la fois. La perte de quelqu'un vous fout par terre, vous amène à tout remettre en question. Je pensais : 'Après ça, je ne peux plus me permettre de désirer. La seule idée d'exister vraiment me dégoûtait'", se souvient la comédienne dans les colonnes de Gala.

Et de renchérir, à propos de sa première impression sur Philippe Katerine : "Je me suis dis : 'tiens, il est gentil ce gars-là'". Et effectivement, entre les deux artistes, tout est allé vite : en 2011, l'année suivante donc, naît leur premier enfant, prénommé Billy. Puis, en 2012, leur second fils, Alfred. Et si le couple Philippe Katerine/Julie Depardieu peut paraître atypique, un proche expliquait au Parisien en novembre 2020 que "ce sont deux personnalités assez fantasques, mais Julie est beaucoup plus démonstrative et hyperactive. Lui est assez loin de l'image qu'on donne de lui et qu'il donne. Il est posé et intérieur". D'ailleurs, preuve de la bonne entente de la famille en général, Gérard Depardieu, un "pépé réussi" selon les mots du chanteur à Voici, a figuré dans l'un des derniers clips de Philippe Katerine, Blond, extrait de son dernier album, Confessions.