Serge Lama malade : son discours émouvant aux Victoires de la musique

SERGE LAMA. Le chanteur a reçu une Victoire de la musique d'honneur, vendredi 10 février. À cette occasion, l'artiste de 80 ans a bouleversé l'audience en évoquant la fin de sa carrière et sa maladie.

[Mis à jour le 11 février 2023 à 11h02] Vendredi 10 février, alors qu'il recevait un trophée d'honneur lors de la cérémonie des Victoires de la musique, Serge Lama a ému l'assemblée avec un discours de remerciements bouleversant. En raison de ses problèmes de santé, l'artiste n'a pas pu rejoindre sur scène les chanteuses Élodie Frégé, Santa et Mentissa qui lui ont rendu hommage. "Je remercie tous les artistes qui ont chanté mes chansons, qui les ont apprises, qui ont fait l'effort [...] Et je remercie la profession avec laquelle ça n'a pas toujours été facile pour moi, mais j'ai réussi à surmonter toutes les barrières", a commencé le chanteur, qui fête ses 80 ans samedi 11 février.

La gorge nouée, il a ajouté : "Je suis très ému, parce que c'est peut-être la dernière fois ce soir que je vois un public m'acclamer debout. C'est même certainement la dernière fois. [...] Mon corps ne peut plus suivre, je ne veux pas chanter assis". À 80 ans, Serge Lama a ainsi annoncé la fin de sa carrière. "J'ai eu une belle vie, j'ai fait le métier que je voulais faire depuis l'âge de 11 ans", a-t-il poursuivi.

Pour Serge Lama, cette Victoire est un "dernier coucou fort agréable de la profession", selon ses propres mots, livrés lors d'une interview accordée au Journal du Dimanche. Et ce, malgré ses problèmes de santé. "Je ne veux pas me montrer aujourd'hui. Je préfère rester sur ce que j'étais. Aujourd'hui, je serais obligé de chanter assis. Ce n'est pas ce que le public veut voir… Physiquement, je suis très abîmé. J'ai beaucoup de mal à marcher. Vous savez, c'est difficile. Cela fait bientôt soixante ans que je vis sur une seule jambe. L'autre ne m'obéit pas et c'est celle-ci qui porte tout. Maintenant, elle en a marre", confie le chanteur au JDD.

Serge Lama avait refusé une Victoire de la musique

S'il explique recevoir avec "émotion" cette Victoire d'honneur, Serge Lama l'avait pourtant refusée en 2013, quand les organisateurs de la cérémonie avaient souhaité saluer ses cinquante ans de carrière. Diminué physiquement, Serge Lama avait annoncé son retrait de la scène. Après un premier report de sa dernière tournée en raison de la pandémie de Covid-19, le chanteur déclarait en 2021 à RTL : "À mon âge, il est raisonnable de se retirer des affaires parce que j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma vie et j'aimerais un peu profiter de ma famille."

Serge Lama, les séquelles de son accident

Son état de santé, Serge Lama le doit principalement à un accident de la route, le 12 août 1965. Le chanteur, polytraumatisé, passe une année allongé sur un lit et subit une dizaine d'opérations. A la veille de ses 80 ans, il en souffre encore. "J'ai trop de douleurs liées aux séquelles de mon accident. J'ai commencé à marcher dix-huit mois après ce drame, mais j'ai souffert toute ma vie de douleurs en bas du dos qui me lancent dans la jambe. C'est devenu insupportable aujourd'hui", expliquait-il dans les colonnes du Parisien, au moment de confirmer la fin de sa carrière sur scène.