Florent Pagny : son cancer, sa femme, ses erreurs... Ce qu'il raconte dans son livre

La maladie a fait table rase de sa vie, le chanteur explique avoir pris conscience qu'il fallait mettre tout en suspens. "Le cancer balaie tout ce que j'ai autour de moi, en moi. Je fais place nette. Il me faut concentrer mes forces pour le combattre. Tout ce qui faisait ma vie devient anecdotique. C'est le truc le plus bluffant de l'histoire. On se prend la tête à vouloir faire des carrières et puis quelque chose arrive presque du jour au lendemain et tout est revu et corrigé. Le plus important n'est plus de remplir des salles, de faire lever le monde et d'être acclamé, le plus important est d'être en bonne santé."