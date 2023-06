Écouter Mozart rend-il vraiment plus intelligent ? La réponse des scientifiques

Appelée "l'effet Mozart", cette théorie affirme qu'écouter de la musique classique, qui plus est celle du compositeur autrichien, rend plus intelligent. Mais qu'en est-il vraiment ?

"La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée", affirmait déjà le philosophe Platon il y a plus de deux millénaires. S'il est indéniable que la musique adoucit les mœurs et a de réels bienfaits sur l'humain, son écoute peut-elle avoir des effets sur nos facultés intellectuelles ? C'est la théorie avancée par les défenseurs de "l'effet Mozart", qui prône le fait qu'écouter le compositeur autrichien rendrait plus intelligent. Dans les années 1990, un groupe de chercheurs américains de l'Université de Californie avait affirmé que des adolescents obtenaient de meilleurs résultats aux tests après avoir écouté la Sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart (1781).

L'expérience, divisée en deux phases, a été faite sur une trentaine de volontaires, divisés en trois groupes : l'un passait 10 minutes dans le silence, l'autre 10 minutes à faire des exercices de relaxation et le dernier, 10 minutes à écouter la Sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart. La deuxième phase de l'étude consistait à faire passer une succession de tâches d'évaluation du quotient intellectuel, appelées "raisonnement spatio-temportel." Les personnes ayant écouté de la musique classique avant ces exercices ont vu leur performance "améliorée".

Un simple coup marketing ?

L'étude avait fait grand bruit, diffusant l'idée qu'écouter de la musique classique en général et du Mozart en particulier, avait de réels bienfaits sur nos capacités intellectuelles. Mais qu'en est-il vraiment ? Cette théorie ne serait en fait qu'une légende, voire un coup marketing. En 2010, une équipe de l'Université de psychologie de Vienne, emmenée par Jakob Pietschnig, avait également contredit le fameux "effet Mozart." Ces chercheurs ont pointé de nombreux biais dans l'enquête, une confusion entre des effets de causalité et de concomitance. Il est établi que la fameuse étude ne permet en rien d'affirmer que l'écoute de la musique de Mozart a un effet sur les capacités intellectuelles.

"Je recommande à tout le monde d'écouter Mozart, mais ça ne va pas augmenter les capacités cognitives comme certains l'espèrent", affirmait alors Jakob Pietschnig, qui avait dirigé l'étude. N'en déplaise à Mozart, ce serait en fait plus largement la stimulation du cerveau grâce à la musique qui aurait un effet positif sur nos capacités intellectuelles.