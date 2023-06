Pourquoi on aime tant écouter des musiques tristes... et pourquoi elles rendent heureux

L'humain peut parfois sembler paradoxal, notamment quand il décide d'écouter en boucle de la musique triste... quand il est triste. Mais pourquoi ? Les scientifiques se sont penchés sur la question.

L'humain est un être paradoxal. Qui n'a, par exemple, jamais écouté de musiques tristes, en boucle, quand il se sentait lui-même d'humeur sombre ? Et bien rassurez-vous : ça n'est pas rare et c'est même... humain. C'est prouvé scientifiquement : la musique triste est un excellent remède pour les coups de blues. C'est ce qu'explique une étude menée par des chercheurs allemands dès 2014 dans la revue scientifique Plos One. Cette équipe berlinoise a étudié un panel de 772 personnes, observant les effets d'une musique triste sur leurs émotions.

Il en ressort que de telles notes provoquent une multitude d'émotions positives, comme la nostalgie (plutôt que la tristesse), l'imagination, la tendresse, l'empathie voire... la confiance. Le musicologue et scientifique canadien David Huron explique, de son côté, qu'en écoutant de la musique triste notre corps sécrète une hormone, baptisée prolactine, qui procure un sentiment de réconfort. "C'est comme Mère Nature qui vous prend dans ses bras, vous console et dit 'voilà voilà, c'est fini', explique-t-il en 2009 dans le San Francisco Classical Voice.

Une thèse confirmée par les deux scientifiques en charge de l'étude allemande de 2014, qui expliquent : "La musique triste peut être appréciée non seulement comme quelque chose d'esthétique, comme une récompense abstraite, mais elle joue aussi un rôle dans le bien-être, elle apporte une consolation et régule la mauvaise humeur et les émotions négatives." Voilà, vous pouvez retourner à l'écoute de Hello, d'Adèle (et du reste de sa discographie).