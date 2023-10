Cette chanson a été créée pour être la pire du monde, vous êtes surhumain si vous l'écoutez jusqu'au bout

Trois artistes ont élaboré la pire chanson de tous les temps, qu'il est quasiment impossible de supporter jusqu'à la fin... et c'est (presque) scientifique.

Créée pour être détestée. Si les musiciens s'attèlent à composer des chansons pour plaire au public, ce qui est déjà, en soi, un défi compte tenu de la subjectivité de la chose, ce trio d'artistes a lui décidé de réunir tous les éléments les plus détestés en musique. En 1997, les peintres Vitaly Komar et Alexander Melamid, aidés par le compositeur américain Dave Soldier, ont créé un morceau justement baptisé The Most Unwanted Song, soit, en français, La chanson inaudible.

Pour ce faire, ils se sont basés sur un panel de 500 personnes, interrogées sur les éléments les plus repoussants d'une composition musicale, comptant, entre autres, la cornemuse, la musique country, un mix de chant d'opéra et de rap, ou une chorale d'enfants, un tuba, des musiques de publicités ou d'ascenseur et une boîte à rythmes. Le résultat ? Une "chanson" longue de 22 minutes, conçue pour déplaire au maximum d'auditeurs, le plus objectivement possible.

Avant de créer cette fameuse The Most Unwanted Song, Vitaly Komar et Alexander Melamid avaient réalisé une série de "pire peinture" et de "meilleure peinture", rassemblant les éléments les plus détestés et les plus aimés d'un panel de personnes interrogé pour cette expérience. Après The Most Unwanted Song, les deux artistes se sont essayés à son inverse, The Most Wanted Song, qui, ironiquement, a connu moins de succès que la chanson censée être la plus détestable du monde.

Il faut dire que les goûts musicaux restent totalement subjectif, bien que Vitaly Komar, Alexander Melamid et Dave Soldier aient conçu The Most Unwanted Song de manière presque scientifique. Selon les goûts de chacun, d'autres chansons peuvent apparaître comme inaudible à certains, adorées par d'autres. Ce qui peut émouvoir intensément une personne peut laisser une autre indifférente, illustrant ainsi la nature subjective et personnelle de l'appréciation musicale.