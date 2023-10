Le mariage le plus court de l'histoire n'a duré que quelques heures, et vous connaissez tous cette chanteuse

Les divorces de stars font régulièrement les choux gras de la presse à scandale... Auriez-vous deviné quelle chanteuse n'a été mariée (la première fois) que pendant quelques heures ?

Un coup de foudre et la fin, rapide, de la passion : la vie privée des stars attire tous les regards et fait régulièrement les choux gras de la presse à scandale, de notre côté ou de l'autre de l'océan Atlantique. Et les mariages aussi (surtout ?), font couler bien de l'ancre. D'autant plus quand ils sont... express. C'est le cas de nombreuses stars, françaises ou internationales, qui se sont mariées rapidement et ont divorcé aussi vite. Ou presque. Parmi les unions éclair dans l'histoire de la musique, on compte par exemple celui de Jennifer Lopez avec Cris Judd puis Ojani Noa, qui ont duré respectivement 9 mois et 313 jours, l'union de 61 jours de Johnny Hallyday et Elisabeth Etienne ou bien le couple Erin Everly et Axl Rose qui aura tenu 26 jours.

Mais le record absolu du mariage express est celui de la chanteuse américaine Britney Spears avec Jason Alexander. Leur union avait été célébrée le 3 janvier 2004, à Las Vegas, alors que les deux tourtereaux se connaissent depuis des années (comme quoi !), pour avoir été amis d'enfance. Britney Spears a 22 ans quand elle épouse donc Jason Alexander... pour divorcer 55 heures plus tard.

En 2022, la popstar s'est remariée, avec le mannequin, acteur et coach sportif Sam Asghari. Le premier mari (de courte durée) de Britney Spears a, à cette occasion, refait parler de lui puisqu'il s'est incrusté à cette union. Interpellé par les forces de l'ordre, il a été jugé pour harcèlement, violation de domicile et vandalisme, avant d'être interdit d'approcher la chanteuse.

Le mariage de Britney Spears avec Sam Asghari n'aura lui aussi pas duré très longtemps puisque le couple a annoncé sa séparation sur les réseaux sociaux à la fin du mois d'août 2023. "Comme chacun le sait déjà, Hesam et moi nous sommes séparés. Nous sommes restés ensemble 6 ans, c'est une période très longue et je suis un peu sous le choc. Je ne suis pas là pour expliquer pourquoi, mais cela ne concerne personne honnêtement !!! Je souffre suffisamment comme ça !!!", écrivait la star à ses 42 millions d'abonnés sur Instagram.