Pourquoi Google rend hommage à la chanteuse France Gall

Avec un Doodle, Google rend hommage à la célèbre chanteuse française France Gall, morte le 7 janvier 2018 à Neuilly-sur-Seine, après une longue et prolifique carrière.

France Gall à l'honneur. Ce lundi 9 octobre, le géant Google rend hommage à la chanteuse française, en remplaçant son habituel logo par un Doodle, renvoyant à une vidéo animée YouTube de plus d'une minute, reprenant le tube Il jouait du piano debout. "Il y a 76 ans naissait France Gall", peut-on lire sur la plage d'accueil du moteur de recherches. Sous la vidéo YouTube, réalisée par l'artiste parisienne Mathilde Loubes, il est ajouté : "La vidéo Doodle d'aujourd'hui rend hommage à la chanteuse française France Gall, largement considérée comme l'une des chanteuses Yé-yé les plus influentes de son époque."

Il y a 76 ans donc, le 9 octobre 1947, naissait dans le 12ᵉ arrondissement de Paris, Isabelle Gall, plus connue sous le nom de France Gall et qui deviendra l'une des chanteuses françaises les plus populaires de l'histoire de la musique. Poupée de cire, poupée de son, Résiste, La déclaration d'amour... On ne compte plus les tubes que compte la discographie de France Gall, disparue il y a plus de cinq ans.

Très discrète dans les médias depuis la perte de Michel Berger, puis de leur fille Pauline, France Gall, s'est éteinte le 7 janvier 2018. "Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis blanc le 7 janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer", annonçait à l'époque sa chargée de communication, Geneviève Salama. France Gall avait vaincu un cancer du sein en 1993, puis aurait souffert d'anomalies rénales, pulmonaires et cardiaques, qui lui auraient été fatales. France Gall repose depuis aux côtés de Michel Berger et leur fille, Pauline, au cimetière de Montmartre, à Paris.