Le gouvernement français remixe "La Marseillaise" - découvrez cette nouvelle version officielle très loin de l'originale

Le gouvernement français a dévoilé la "signature musicale" de la France, "inspirée de la Marseillaise" et qui sera utilisée pour l'ensemble des communications de l'État.

"Contemporain, mais intemporel". C'est avec ces mots qu'a été présentée, dans un communiqué de presse, la toute première signature musicale officielle de l'État français. Il s'agit d'une musique de quelques secondes servant à "signer" tous les spots diffusés par le gouvernement à l'avenir. Ce remixe de La Marseillaise accompagnera en effet "l'ensemble des communications de l'État, des services centraux aux déconcentrés", peut-on lire dans le communiqué. Vous l'entendrez donc peut être très bientôt à la télévision ou à la radio, à la fin d'un spot sur la vaccination ou dans des messages de prévention contre l'alcool par exemple.

Le jingle a été baptisé FR.AIR, fusion entre le nom de domaine ".fr" et le terme "air", qui fait référence à cet l'air bien connu des Français. A l'initiative de cette idée, on trouve le service de communication du gouvernement et l'opérateur de médias audio Mediameeting. "L'enjeu était de parvenir à réinventer et réinscrire la Marseillaise dans son époque, tout en offrant un vrai bloc harmonique cohérent qui s'adapte aisément à l'ensemble des sujets portés par l'État", explique Anne-Marie de Couvreur, sa directrice, dans le communiqué de presse accompagnant la sortie de FR.AIR.

Le jingle a été présenté dans un tweet du compte officiel du gouvernement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous aussi le découvrir ci-dessous :

La volonté de l'État ? Une Marseillaise "réinscrite dans son époque, tout en restant fidèle", avec un caractère "intergénérationnel" et capable de "créer de l'unité" autour de cette nouvelle "signature musicale" du gouvernement. Le résultat : une version électro de La Marseillaise, quelque peu surprenante.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes à s'interroger sur l'utilité de cette démarche, son coût, ou même sur la qualité de ce remixe de l'hymne tricolore. "Rien ne va", écrit un utilisateur de X - anciennement Twitter, quand un autre ajoute : "La Marseillaise, ce n'était pas assez bien ? C'est l'État, pas une trend Tik Tok."