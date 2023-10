Ce rappeur mondialement célèbre bientôt remplacé par son fils... de six ans ?

L'un des rappeurs les plus célèbres du monde vient de dévoiler la première chanson de son fils, âgé de seulement six ans.

Tel père, tel fils. Il est de ces enfants prêts à marcher dans les pas de leurs parents bien plus tôt que l'on aurait pu l'imaginer. C'est le cas du jeune Adonis, le fils du rappeur Drake, âgé de seulement six ans. A l'occasion du sixième anniversaire de son enfant, l'artiste canadien a partagé le tout premier morceaux de celui-ci, un titre baptisé My Man Freestyle. La chanson est parue accompagnée d'un clip, visionné près de 800 000 fois sur YouTube en quelques heures seulement.

"Joyeux anniversaire mon fils. My Man Freestyle est disponible dès maintenant", écrit Drake en légende de la vidéo, partagée à ses quelque 143 millions d'abonnés sur Instagram. Dans le clip du morceau, on découvre le jeune garçon lors d'un match de basket avec ses amis, à une conférence de presse ou en salle de musculation. Son père n'a qu'à bien se tenir.

D'autant plus qu'au début du mois d'octobre, le rappeur Drake, qui vient de publier son huitième et dernier album For All The Dogs, en a profité pour annoncer qu'il faisait une pause dans sa carrière. A 36 ans, il souhaite "se concentrer sur sa santé", évoquant des "problèmes d'estomac".

"Je vais fermer la porte du studio pendant un petit moment", a ajouté Drake, ajoutant que cela durerait "peut-être un an, peut-être un peu plus longtemps". Star internationale aux multiples succès, le Canadien totalise, entre autres, quelque 83 millions d'écoutes par mois sur Spotify...