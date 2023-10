Il est l'un des plus gros vendeurs de disques au monde et fête ses 51 ans - saurez-vous le reconnaître ?

Né le 17 octobre 1972, cet artiste a vendu dans sa carrière plus de 227,5 millions de disques uniquement aux États-Unis.

Il est de ces artistes dont on ne compte plus les records. C'est le cas de poids lourds de la musique mondiale, comme les Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna, tous entrés au Guinness Book des records pour cette raison précise, ou, plus récemment, Rihanna ou Taylor Swift. Mais dans le monde du rap, le style de musique le plus écouté au monde, un artiste s'est largement distingué par ses ventes d'albums, ou le nombre de trophées reçus dans sa carrière.

Et ce rappeur compte justement le plus de certifications de tous les temps et continue d'exploser des records : plus de 227,5 millions de disques vendus uniquement aux États-Unis, premier artiste a compter 10 albums ayant dépassé 1.5 milliard de streams chacun sur Spotify, artiste le plus certifié de l'histoire en single d'or et de platine de l'histoire... Les chiffres donnent le vertige. Et cet artiste fête ses 51 ans ce mardi 17 octobre ! L'avez vous reconnu ?

Il s'agit bien du rappeur Eminem ! Né Marshall Bruce Mathers III le 17 octobre 1972 à Saint Joseph, dans le Missouri, celui que l'on surnomme depuis le Roi du rap continue de surfer sur le succès. Adulé par le public comme par la critique, il est considéré aujourd'hui comme le rappeur le plus puissant de tous les temps. Au total, durant sa carrière, Eminem a reçu 600 (!) récompenses partout dans le monde, pour un total de 727 nominations.

Autre chiffre impressionnant de l'artiste qui fête ses 51 ans : le nombre de personnes l'écoutant chaque mois sur Spotify, qui grimpe à près de 63 millions. Et avec 30 milliards d'écoutes cumulées sur la plateforme, il est également le sixième artiste le plus écouté de tous les temps. Et le seul des années 1990 à pouvoir se vanter de cet exploit.