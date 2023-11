Cette araignée chante et les scientifiques ont réussi à l'enregistrer - le spectacle est saisissant

Pour cette espèce de petites araignées, chanter est même vital, selon une étude scientifique.

Certaines espèces animales se donnent bien du mal pour pouvoir survivre. Y compris (surtout ?) pour trouver un partenaire dans la nature. Pour se distinguer auprès de leurs congénères et pouvoir se reproduire, tout est permis. En 2016, une scientifique américaine a réalisé une étude sur une certaine espèce d'araignées, appelées araignées sauteuses. Ce petit animal à fourrure, doté de huit (!) yeux et autant de pattes, mesure seulement entre 1 et 25 millimètres. Les araignées sauteuses ont une autre particularité ayant attiré l'attention des chercheurs : sa parade nuptiale.

Pour séduire un partenaire, cette petite bête s'atèle à la réalisation d'une chorégraphie exubérante. Mais pour attirer l'attention d'une femelle, le mâle... chante ! En plus d'agiter ses pattes, se balancer ou en frotter son abdomen, l'araignée sauteuse est capable de chanter pour séduire une partenaire de danse. N'étant pas dotée d'oreilles à proprement parler, la femelle "entend" le chant du mâle grâce à des fentes situées dans ses pattes.

Si celle-ci est convaincue par le spectacle, le mâle pourra se reproduire avec elle. Mais si la femelle ne se laisse pas appâter par le chant du mâle, elle peut l'attaquer ou même... le manger ! Réaliser une danse et un chant pour s'attirer les faveurs d'une partenaire est donc vital pour cette petite araignée.

Le chant de l'araignée sauteuse est composé d'une série de coups, de frottements, de bourdonnements ou de grattages, réalisés avec différentes parties de son corps. Tous ces sons sont synchronisés et peuvent êtres spécifiques à chaque individu, est-il ajouté dans l'étude.

Pour pouvoir entendre le chant de l'araignée, non-audible par l'oreille humaine, les scientifiques ayant réalisé cette étude ont enregistré les vibrations émises par le mâle. Dans leur laboratoire, les chercheurs ont pu ensuite transformer ces sons en un enregistrement audible pour l'homme, comme on peut le voir dans la vidéo YouTube ci-dessus.