Il n'y a qu'un pays au monde où Snoop Dogg ne peut pas acheter de drogue

Le rappeur américain Snoop Dogg continue de faire parler de lui avec ses aventures et anecdotes sur l'utilisation de la marijuana à travers le monde.

Le guide du routard de la marijuana. Une fois de plus, le rappeur américain Snoop Dogg qui a plusieurs fois fait le tour du monde grâce à sa musique, défraie la chronique avec une passion très particulière : son amour de la fumette. Invité dans le célèbre talk show de Jimmy Kimmel le 20 octobre dernier, l'artiste de 52 ans a affirmé avoir un contact de revendeur de drogue dans tous les pays qu'il avait visités.

"C'est bien d'avoir des amis qui ont des amis à l'international qui sont capables de vous avoir des substances, peu importe où tu te trouves", a lancé Snoop Dogg à Jimmy Kimmel.

Venu pour fêter les trente ans de son album Doggystyle et la sortie de son livre de cuisine E-40, le rappeur a raconté avoir des contacts de dealers de drogue du Mexique à l'Irlande. Seul pays manquant à son carnet d'adresse ? La Corée du Nord : "Oh non, je n'ai personne là-bas", a lancé le rappeur, confondant au passage la Corée du Nord avec la Corée du Sud, où il n'a pas non plus "accès" à la marijuana.

A noter que la date de sa venue dans l'émission de Jimmy Kimmel, le 20 octobre, n'avait pas été choisie au hasard puisqu'il s'agissait de l'anniversaire de Snoop Dogg, né le 20 octobre 1971. Une date qui fait également allusion à une autre, six mois plus tôt : le 20 avril, connue pour être associée à la consommation de marijuana.

A l'occasion de cette nouvelle bougie, Jimmi Kimmel a déclaré ce jour férié et diffusé dans son émission plusieurs (faux) hommages du Pape ou de Joe Biden.