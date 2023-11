Florent Pagny : confiant face à l'évolution de son cancer, il annonce une nouvelle tournée

Invité du 20 Heures de TF1, ce jeudi 16 novembre 2023, Florent Pagny a remercié ceux qui l'ont soutenu face à la maladie, promettant au passage une tournée pour ses 65 ans, soit en 2026.

C'est une année 2023 incroyable qu'a vécu Florent Pagny. Pourtant, le chanteur a traversé quelques épreuves et la vie n'a certainement pas été un long fleuve tranquille. "Un album, une tournée à guichets fermés, une autobiographie qui s'est vendue par dizaines de milliers", a énuméré d'entrée de jeu Gilles Bouleau, qui interviewait l'artiste sur le plateau du 20 Heures de TF1 ce jeudi 16 novembre 2023. "Ça me fait vivre une aventure particulière, mais à une dimension aussi particulière. Je m'étais habitué à quelque chose de plus modéré et puis, d'un seul coup, il y a en effet quelque chose qui a boosté tout ça", a réagit Florent Pagny, pour qui cela ne fait pas le moindre doute, 2023 "est l'une de [s]es années les plus belles" et ce, "paradoxalement en ayant subi deux rechutes et en suivant deux traitements".

Malgré ses soucis de santé, "il y avait un pur équilibre entre la gravité d'un côté et le succès de l'autre", a jugé Florent Pagny. Aujourd'hui, le chanteur assure aller "très bien". L'artiste a d'ailleurs fait tous ses examens après son dernier traitement et a affirmé avoir terminé ses rayons jeudi après-midi, avant sa venue sur le plateau du 20 Heures. "Tout s'est très bien passé et les résultats sont top", a-t-il assuré. De quoi envisager plus sereinement l'avenir, avec, qui sait, de nouveaux projets ? S'il reste méfiant face à la maladie, le chanteur compte bien retourner "vivre normalement", en repartant notamment dans ses "contrées lointaines". Et s'il souhaite, pendant un temps, aller se "ressourcer et aller chercher de l'inspiration pour pouvoir redevenir créatif", le chanteur a donné un nouveau rendez-vous à ses fans : une tournée pour ses 65 ans, en 2026. "Avec, j'espère, un nouvel album", a-t-il ajouté.

Remercier le public pour son soutien

Lors de son passage sur le plateau de TF1, Florent Pagny est également revenu sur l'influence qu'a pu avoir le soutien du public dans son combat face à la maladie. "Ma missions, c'est de venir partager et depuis trente-cinq ans, je partage", a expliqué le chanteur pour qui, dans cette épreuve, le public lui a finalement "rendu, sous une autre forme, avec encore plus d'amour". Aujourd'hui, Florent Pagny tenait "vraiment [à] dire merci parce que c'est incroyable". Et le chanteur de revenir sur le succès de sa tournée : "Je m'attendais à des jauges que j'ai l'habitude d'avoir, entre 10 au 12 000 personnes, je me suis retrouvé avec 25 ou 30 000." Un succès qui, on l'espère, sera à nouveau au rendez-vous dans trois ans !