Françoise Hardy malade et résignée : les confidences de son fils sur le cancer de sa mère, en train de gagner

Thomas Dutronc, le fils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy, s'est confié cette semaine sur l'état de santé de sa mère atteinte d'un cancer.

Ce jeudi 23 novembre marque la sortie de l'album live La tournée générale ! regroupant les titres interprétés durant la tournée de Dutronc père et fils qui les a conduits dans toute la France en 2022. Pour en assurer la promotion, Thomas Dutronc s'est confié sur la relation qu'il entretient avec ses parents, dans un entretien chez Gala paru ce jeudi.

Le musicien de 50 ans revient dans cette interview sur la tournée qu'il entreprend avec son père, Jacques Dutronc, en 2022. Le duo père-fils illustre que même chez les célébrités, ce n'est pas toujours simple de travailler en famille. Il confie en effet que Dutronc père "n'a pas été facile, c'est un épouvantable râleur" mais précise aussi qu'il est malgré tout "conscient que passer autant de temps ensemble était une chance."

Lorsque l'entretien se penche sur le sujet de Françoise Hardy, la mère du musicien, l'esprit n'est plus le même. L'ancienne chanteuse populaire est atteinte d'un d'un cancer du pharynx alors qu'elle s'était déjà battue contre un cancer du système lymphatique quelques années plus tôt. Bien que très affaiblie par un traitement lourd, l'artiste de 79 ans n'a pas été en mesure de se rendre aux concerts de la tournée, elle reste très attentive au travail de son fils. En toute honnêteté, Thomas Dutronc déclare à Gala "Maman ne va pas bien". A son grand regret que sa mère "ne lutte plus vraiment". Et d'ajouter au sujet de la maladie qui est en train de l'emporter : "Sa vie est devenue si douloureuse qu'on se demande parfois s'il n'aurait pas mieux valu la laisser partir quand elle a frôlé la mort, il y a huit ans."

Dans cet entretien Dutronc fils répète qu'il est "fier de (ses) parents", avec leurs hauts et leurs bas, et qu'il cherchera toujours à rendre hommage à l'éducation qu'ils lui ont transmise. Des valeurs que ce dernier tient à honorer dans son travail d'artiste, selon lui "Être le fils de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy m'a "obligé" à une certaine tenue."