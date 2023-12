On écoute quoi ce week-end ? Les sorties musicales de la semaine

Cette semaine a été riche en sorties musicales : voici notre playlist des nouveautés de la semaine.

C'est vendredi ! Jour de week-end, mais aussi, comme chaque semaine, des sorties musicales. Une fois de plus, il y en a pour tous les goûts sur les plateformes d'écoute en streaming, en cette première semaine de décembre. Parmi les nouveautés de la semaine, on notera le nouvel album de Jul, on vingtième, mais aussi deux inédits, dans deux styles différents : Night of the Hunter des Libertines de Pete Doherty ou Enfin, dernier titre en date du chanteur Voyou.

A noter également ce vendredi 8 décembre, Reverse, nouveau single de Caravan Palace ou, on revient côté sorties rap de la semaine avec le tout premier album de So La Lune, intitulé L'enfant de la pluie. Branchez vos enceintes, montez le son, voici la playlist Linternaute des sorties de la semaine :

Jul - La route est longue

C'est le J, le plus célèbre des rappeurs de Marseille - et le plus productif, qui publie ce vendredi son vingtième (!!!) album studio, intitulé La route est longue, qui compte 23 morceaux inédits, dont des featurings avec d'autres rappeurs comme Tiakola, SDM ou Alonzo.

https://youtu.be/ZQ9xvDuQh4s?si=tVZGXwQVFomFhjS_

The Libertines - Night of the Hunter

Changement d'ambiance totale avec le dernier single des Libertines - et son clip, Night of the Hunter, étonnante reprise du Lac des Cygnes, qui paraîtra sur le prochain album de la bande de Pete Doherty, All Quiet on the Eastern Esplanade, qui sortira le 8 mars 2024.

Voyou - Enfin

Après D'amour et d'insouciance, le chanteur Voyou publie un nouveau single, une balade hivernale enveloppante baptisée Enfin. Un des titres qu'il défendra à l'Olympia le 31 janvier !

Caravan Palace - Reverse

Les rois de l'electro-pop tricolore reviennent avec un deuxième single, Reverse, après MAD qui annonçait leur retour. Caravan Palace s'apprête à reprendre la route des concerts, avec notamment une date à Paris à la Salle Pleyel le 26 mars prochain.

So La Lune - L'enfant de la pluie

Nouveau visage incontournable de la scène rap tricolore, le rappeur So La Lune publie L'enfant de la pluie, son tout premier disque, comptant 18 titres portés par les singles Triste temps et Au BPM.