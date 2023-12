La playlist des sorties musicales de la semaine

Au rayon des sorties musicales de la semaine, il y en a (vraiment) pour tous les goûts.

Une nouvelle semaine de décembre s'achève avec, comme chaque vendredi, les nouveautés musicales à noter ! Qui dit vendredi, dit playlist des sorties. En ce 15 décembre, à mi-chemin du dernier mois de l'année, Linternaute vous a concocté un résumé des nouveautés notables de la semaine : et il y en a pour tous les goûts.

Au programme donc, un peu de rap avec Kaaris et Day One, son nouvel album, mais aussi beaucoup de douceur avec Cigarette After Sex et son dernier single, Isaac Delusion, mais aussi deux visages devenus incontournables de la variété française, Juliette Armanet et November Ultra, qui s'associent le temps d'une douce reprise.

Montez le son, branchez les enceintes, voici la playlist des sorties musicales de cette semaine :

Kaaris - Day One

Le rappeur Kaaris fête les 10 ans de son disque Or noir, album fondateur du rap francophone et sort ce vendredi l'album Day one, hommage à sa mère récemment disparue. "J'ai vécu un drame cette année, la disparition de ma mère, membre très important de la famille, et c'est comme si c'était à nouveau un premier jour (day one en anglais)", explique l'artiste à l'AFP.

Cigarette After Sex - Motion Picture Soundtrack

Après deux premiers singles romantiques et mélancoliques comme ils en ont le secret, Bubblegum et Stop Waiting, Cigarette After Sex confirme avec Motion Picture Soundtrack, nouvel avant goût d'un quatrième album qui se fait attendre.

Isaac Delusion et Olivia Merilahti - All Day

Autre pépite de douceur de la semaine, le duo entre Isaac Delusion et Olivia Merilahti baptisé All Day, annonçant le prochain album du groupe pop, Lost and Found, attendu le 26 janvier 2024.

Juliette Armanet et November Ultra - Love Me Tender

Et puisque le monde a définitivement besoin de douceur, terminons ce récap' des sorties de la semaine avec l'instant suspendu offert par Juliette Armanet et November Ultra en reprenant le tube d'Elvis, Love Me Tender, pour ArteConcert. Le replay du concert de Juliette Armanet, c'est par ici.