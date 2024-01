Lil Nas X, Ariana Grande, Flavien Berger... Les sorties musicales de la semaine

Au programme des nouveautés musicales de la semaine, des poids lourds internationaux... Mais pas seulement !

En cette semaine de grand froid en France, quoi de mieux que la playlist des sorties musicales de la semaine pour accompagner le week-end ? Au programme des nouveautés de la semaine, des poids lourds de l'industrie musicale mondiale : Lil Nas X et Ariana Grande, qui reviennent tout deux avec un single inédit, baptisé respectivement J CHRIST et Yes, and ?. Les deux artistes s'imposant un peu plus en 2024 comme les visages de la pop mondiale et annonçant leur retour avec un nouvel album.

Au rayon des nouveautés musicales de la semaine, un autre nom mondialement célèbre, Kid Cudi, qui dévoile son disque intitulé INSANO. Côté sorties françaises, on notera le nouveau single d'Olivia Ruz, Le sel, ou celui de Flavien Berger, plongereuse.

J CHRIST - Lil Nas X

Le plus sulfureux des artistes américains s'est encore attiré les accusations de blasphème outre-Atlantique avec son nouveau single, J CHRIST, annonçant son prochain disque, trois ans après le succès planétaire de Montero, qui l'avait révélé. Après avoir dansé sur les genoux de Satan dans le clip de MONTERO (Call Me By Your Name), c'est cette fois sur la croix que l'artiste de 24 ans s'affiche dans la vidéo de son nouveau single. On imagine les réactions des plus conservateurs...

"Nulle part dans cette photo il n'y a de moquerie à l'égard de Jésus, a-t-il répondu sur X (ancien Twitter). L'image de Jésus est utilisée tout au long de l'histoire dans l'art partout dans le monde. Je ne me moque de rien. Il faut que vous arrêtiez d'essayer de contrôler une religion qui existait avant même que l'un d'entre nous ne soit né."

yes, and ? - Ariana Grande

L'autre retour de la semaine, c'est celui de la chanteuse Ariana Grande, qui publie le single yes, and ?, premier extrait de son futur album, son septième, dont nous disposons, pour l'instant, que de très peu d'informations. Ce nouveau single est surtout pour l'artiste une réponse à ses détracteurs et commentateurs : "Ne commentez pas mon corps (...) Ce que je fais ne vous regarde pas", lance-t-elle, entre autres, dans yes, and ?.

Insano - Kid Cudi

Deux ans après Entergalactic, le rappeur américain Kid Cudi publie son nouveau disque, baptisé Insano et composé de 21 titres inédits. Au programme de cet album, des featurings avec de grands noms comme Pharell Williams, Travis Scott mais aussi Young Thug, Asap Rocky, Lil Wayne ou encore, à titre posthume, le rappeur XXXTentacion décédé en 2018.

Le sel - Olivia Ruiz

Après un premier single surprenant, La réplique, la chanteuse française Olivia Ruiz continue la promotion de son prochain album avec un autre titre, Le sel, clin d'oeil à son fils. Le nouvel album de l'artiste est attendu dans les bacs le 1er mars 2024 et sera l'occasion pour elle de repartir en tournée avec notamment un Olympia le 20 novembre prochain.

plongereuse - Flavien Berger

Le parisien Flavien Berger dévoile son nouveau single, baptisé plongereuse. "Une chanson qui parle d'une de mes activités préférées, plonger dans une rivière en été", explique l'artiste dans une publication Instagram. Ce titre annonce le prochain disque de l'artiste, contrebande 02. le disque de l'été, annoncé le 9 février.