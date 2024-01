Les sorties musicales de la semaine

Au menu des nouveautés musicales de la semaine, quelques pépites tricolores !

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas au rayon des sorties musicales. Ce vendredi 19 janvier est marqué par plusieurs nouveautés notables, comme le nouvel (encore !) album de Jul, infatigable et prolifique rappeur marseillais, deux duos aussi imprévus qu'appréciés : Arthur H et -M- sur une chanson baptisée Los Magnificos, ainsi que Voyou et Vanessa Paradis avec Le bal.

On continue cette playlist des sorties presque exclusivement tricolore avec un trio, les DJ David Guetta et Kungs avec la chanteuse britannique Izzy Bizu, qui publient le titre All Night Long, résolus à vous faire danser, mais aussi le troisième disque de la rappeuse belge phénomène Shay : Pourvu qu'il pleuve. Enfin, comment passer à côté de Saviors, le nouveau disque des Californiens de Green Day ou du single des Libertines, Shivers ?

Montez le son, branchez votre enceinte, voici les nouveautés de la semaine qu'il ne fallait pas manquer :

Jul : Décennie

On pourrait presque avoir le sentiment de l'écrire toutes les semaines : le rappeur marseillais Jul publie son nouvel album ce vendredi ! Baptisé Décennie, il s'agit là du trentième (!!!) disque de l'artiste, qui fête ses dix ans de carrière. On vous laisse faire le calcul.

Arthur H et -M- : Los Magnificos

Les deux chanteurs français Arthur H et Matthieu Chedid s'unissent le temps d'une chanson, intitulée Los Magnificos - qui est en fait une reprise de la chanson El Magnifico d'Arthur H - presque deux décennies après leur dernier duo, Est-ce que tu aimes, sorti en 2006. "Encore une histoire d'amitié et de solidarité, mais plus violente et mystique", explique Arthur H. Les deux artistes chanteront ce titre sur les planches de la Seine Musicale le 1er février prochain, date du concert d'Arthur H pour son album LA VIE.

David Guetta, Kungs et Izzy Bizu : All Night Long

"J'espère que vous allez tous danser dessus autant que nous avons aimé collaborer ensemble, de Paris à Londres !", écrit le DJ français Kungs à propos de ce trio avec son aîné David Guetta et la chanteuse britannique Izzy Bizu, sur une chanson intitulée All Night Long et qui, comme son nom l'indique, n'est pas faite pour l'écouter sans bouger.

Green Day : Saviors

Les rockeurs californiens de Green Day dévoilent leur quatorzième album studio, Saviors, ce vendredi 19 janvier. Pour ce nouveau disque, on prend les mêmes ingrédients et on recommence : le capitalisme américain n'a qu'à bien se tenir. Tré Cool, Billie Joe Armstrong et Mike Dirnt seront en concert à l'AccorArena de Paris le 18 juin prochain.

Vanessa Paradis et Voyou : Le Bal

Au rayon des collaborations tricolore, retrouvons maintenant Voyou, qui a convié Vanessa Paradis à danser une valse sur la chanson Le Bal, sortie accompagnée de son clip tout aussi doux. Notre article dédié, c'est par ici.

Shay : Pourvu qu'il pleuve

Elle est devenue LE phénomène rap francophone : à 31 ans, la jeune artiste Shay, nommée aux prochaines Victoires de la musique dans la catégorie Création audiovisuelle, dévoile son troisième projet, un album baptisé Pourvu qu'il pleuve.

The Libertines : Shivers

On termine (en beauté) avec Shivers, le nouveau single du groupe porté par Pete Doherty, The Libertines, nouvel avant goût de son prochain album All Quiet On The Eastern Esplanade, annoncé le 8 mars. Les paroles du titre évoquent le décès de la Reine d'Angleterre Elizabeth II en septembre 2022 : "Le jour où ils ont mis Lizzy en boîte… Le dernier roi de chaque empire mourant, laisse-le mourir / Asseyez-vous, profitez de la balade / Le dernier rêve de chaque soldat mourant / Je vous verrai là-bas, des fleurs dans les cheveux."