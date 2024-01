On écoute quoi ce week-end ? La playlist des sorties de la semaine

Cette semaine, il y en a pour tous les goûts au rayon des nouveautés musicales.

Quoi de mieux, pour accompagner un redoux hivernal, qu'un nouvel album d'Isaac Delusion ? Cette semaine, au rayon des nouveautés musicales, il y en a - vraiment - pour tous les goûts. Un peu de nostalgie adolescente avec le retour de Justin Timberlake et son titre inédit Selfish ou du duo Justice, qui fait un comeback retentissant avec deux nouveaux singles One Night/All Night et Generator.

Toujours parmi les sorties à noter cette semaine, le phénomène électro Irène Dresel qui publie son troisième disque, le duo allemand Milky Chance qui fait son retour avec le single Reckless Child ou encore, pour terminer cette liste - non exhaustive - Way Back Home, le projet tout neuf du Français Saint DX. Montez le son, branchez les enceintes, c'est parti pour les sorties de la semaine :

Isaac Delusion - Lost and found

Les parisiens d'Isaac Delusion dévoilent ce vendredi Lost and found, leur quatrième album, un peu plus de quatre ans après uplifters, dernier disque en date. Au programme, dix titres inédits portés par le single déjà paru, All day, en duo avec Olivia Merilahti et dont nous avions déjà parlé ici. Avec Lost and found, Isaac Delusion offre une pop tout aussi aérienne, quoi que plus mystérieuse, mais toujours en douceur.

Justin Timberlake - Selfish

Après six ans d'absence, Justin Timberlake revient sur le devant de la scène avec le single Selfish, annonciateur d'un prochain disque baptisé Everything I Thought It Was, qui devrait contenir 18 titres et est attendu dans les bacs le 15 mars prochain.

Justice - One Night/All Night et Generator

C'est LE retour de ce début d'année : celui, tant attendu, du duo électro Justice, qui dévoile cette semaine deux chansons, One Night/All Night en duo avec Tame Impala et Generator, annonçant un album prévu au printemps prochain, le 26 avril. Plus d'infos dans notre article dédié.

Irène Dresel - Rose fluo

Continuons sur notre lancée avec le projet d'Irène Dresel qui publie son troisième disque, le très bien nommé Rose fluo et vous transporte avec elle en club. La productrice techno, première femme à remporter un César de la meilleure musique originale en 2023, se produira à l'Olympia - complet - en mai prochain.

Milky Chance - Reckless Child

Le duo allemand Milky Chance continue sur la lancée de son quatrième album et dévoile cette semaine son nouveau single baptisé Reckless Child et mélangeant les éléments folk, indie, reggae et électroniques. Le tout, paru accompagné d'un clip.

Saint DX - Way Back Home

Aurélien Hamm, alias Saint DX, vous appelle à un voyage introspectif avec Way Back Home, son nouvel album intimiste composé de onze morceaux, portés notamment par le single Everyday. Parfait pour un week-end au calme lové dans un plaid. Ou un long voyage en train.