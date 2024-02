On écoute quoi ce week-end ? La playlist des sorties musicales

Au rayon des nouveautés musicales de la semaine, du rap, mais pas que !

En cette grande semaine de Victoires de la musique, dont la 39ème cérémonie se tient ce vendredi soir, place à une nouvelle playlist des sorties ! Au programme de ces premiers jours de février pluvieux : du rap, pas mal de rap, mais pas seulement.

Il y en a pour tous les goûts avec quelques artistes à ne pas manquer cette semaine comme Mr Giscard, Flavien Berger, Caravan Palace ou les Naïves New Beaters. Et puisque nous avons déjà parlé de rap, difficile de passer à côté du nouveau disque de Booba Ad Vitam Aeternam ou de W, l'EP de Wejdene.

Booba - Ad Vitam Aeternam

Entre deux clashes sur les réseaux sociaux, Booba publie Ad Vitam Aeternam, son onzième album, trois ans après le dernier, Ultra. C'est sur son terrain de jeux favori, les réseaux sociaux, qu'il avait distillé des indices sur cette sortie, alimentant diverses rumeurs. Jusqu'à la mise en ligne, en début de semaine, du single 6G. Au programme de ce nouvel album de dix morceaux, des featurings avec SDM, Evil P, Gato, Sicario et Usky.

Mr Giscard - Xany

On change radicalement d'ambiance avec Xany, nouveau titre du nonchalant Mr Giscard, clin d'œil au célèbre médicament contre l'anxiété. Et annonçant un successeur à l'album :):, paru en 2022 ?

Flavien Berger - Contrebande 02. le disque de l'été

Flavien Berger continue de surfer sur la vague de ses contrebandes, avec la sortie d'un second volume, Contrebande 02. le disque de l'été. "C'est la cousine des champs de la première contrebande, c'est le disque de l'été à écouter avec les ami·x·es sur les routes de campamertagnes, la main surfant entre les vagues d'air chaud", écrit l'artiste sur les réseaux.

Wejdene - W

On rechange radicalement d'ambiance, il en faut pour tous les goûts dans cette playlist, avec W, le nouvel EP de Wejdene, qui signe un retour très R&B, près de deux ans après Glow Up, paru en 2022. Un mini-disque comptant neuf morceaux, dont une collaboration avec Dadju et Monsieur Nov.

Naïve New Beaters - Desires

Après The Sun et Dancing, les Parisiens de Naïve New Beaters dévoilent un troisième avant-goût de leur album à venir - cinq ans après la sortie de Fun Hours, leur dernier disque en date - avec le dansant single Desires, taillé pour la scène.