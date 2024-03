Miley Cyrus, Caravan Palace, Olivia Ruiz... Les sorties musicales de la semaine

Au programme des nouveautés musicales du vendredi 1er mars, de la pop, du rock et de l'électro swing.

En ce premier jour de mars, place à la playlist des sorties de la semaine ! Quoi de mieux pour contrer l'actualité mouvementée du moment que de faire le plein de nouveautés musicales ? D'autant plus que ce vendredi 1er mars 2024, il y en a - encore - pour tous les goûts : de l'électro swing de Caravan Palace au rock d'Edgär en passant par la collaboration événement entre Miley Cyrus et Pharrell Williams ou le nouveau projet de la chanteuse Olivia Ruiz...

Branchez les enceintes, montez le son, c'est l'heure de la playlist des nouveautés musicales de la semaine.

Caravan Palace - Gangbusters Melody Club

Les rois français de l'électro swing, Caravan Palace, sont de retour avec un nouveau disque, Gangbusters Melody Club, plus de quatre ans après chronologic paru en août 2019. Un nouveau projet certes, mais qui reste fidèle aux sons qui ont fait le succès du groupe depuis ses débuts il y a près de vingt ans. Désormais trois aux manettes, Arnaud Vial, Charles Delaporte et Zoé Colotis dévoilent ici douze titres inédits, portés par les quatre singles déjà parus. Caravan Palace repart également sur les routes de France, d'Allemagne ou du Royaume-Uni pour une nouvelle tournée qui passera, entre autres, à Paris par la Salle Pleyel le 26 mars 2024 ou au Zénith le 18 janvier 2025.

Edgär - Edgär is dead

Après deux premiers EP, un premier album et quelque 7 millions d'écoutes en streaming, le groupe électro-pop amiénois, Edgär dévoile le résolument rock Edgär is dead, leur deuxième disque, composé de onze morceaux. Antoine Brun et Ronan Mézière y définissent leur style musical, quelque part entre les Strokes, Arctic Monkeys et The Hives.

Miley Cyrus - Doctor (Work it Out)

C'est la collaboration internationale de la semaine, celle de deux poids lourds de l'industrie : Miley Cyrus et Pharrell Williams sur la chanson Doctor (Work it Out), qui avait déjà été publiée en 2017 avant d'être remaniée par le duo. Les deux artistes avaient déjà travaillé ensemble ces dernières années, notamment sur l'album Bangerz de la chanteuse, qui vient de décrocher deux Grammys pour son album Endless Summer Vacation et le tube Flowers.

Olivia Ruiz - La Réplique

Après huit ans d'absence, la chanteuse Olivia Ruiz publie un nouveau disque - son sixième - baptisé La Réplique et composé de treize chansons inédites, dont le single éponyme et Le Sel. Dans cet album qui succède au précédent, À nos corps-aimants, paru en 2016, Olivia Ruiz évoque les maux de notre époque et rend hommage aux "combattantes", dénonçant, entre autres, les féminicides.