Aya Nakamura, Ariana Grande... Les sorties musicales de la semaine

Au rayon des nouveautés musicales de la semaine, quelques poids lourds de l'industrie, mais pas seulement.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas au rayon des sorties musicales ! Plusieurs artistes ayant choisi ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des Femmes, pour dévoiler leurs nouveautés sur les plateformes. On vous propose ainsi, exceptionnellement, une playlist 100% féminine, avec plusieurs sorties notables, notamment le nouvel album tant attendu d'Ariana Grande, le nouveau single d'Aya Nakamura ou la chanson comeback de L'Impératrice. On terminera cette playlist spéciale avec Marianne, collaboration entre Barbara Pravi et Golshifteh Farahani.

Branchez les enceintes, montez le son, c'est l'heure de la playlist des nouveautés musicales de la semaine.

L'Impératrice - Me Da Igual

Considérons L'Impératrice comme une artiste féminine, comme l'avaient fait les Victoires de la musique, pour fêter la sortie de Me Da Igual, le nouveau single du groupe emmené par Flore Benguigui. Trois mots d'espagnol pour une chanson sensuelle, parfaite pour le week-end. Le groupe se produira au très célèbre festival américain Coachella en avril.

Ariana Grande - eternal sunshine

Après quatre ans d'absence, la popstar américaine Ariana Grande fait son retour ce vendredi 8 mars avec Eternal Sunshine, son septième opus, composé de treize inédits, dont le single yes, and ? sorti précédemment. Pour ce nouveau projet, l'artiste s'est offert les services de Max Martin, producteur à l'origine de dizaines de tubes et qui a travaillé avec d'autres popstars comme Taylor Swift, Katy Perry, Adele ou Lady Gaga.

Aya Nakamura - Hypé

On ne parle que d'elle cette semaine : Aya Nakamura enfonce le clou et dévoile son nouveau single, Hypé, en duo avec la chanteuse nigériane Ayra Starr et sorti accompagné d'un clip. Nouveau tube en vue pour celle qui aurait été choisie par Emmanuel Macron pour chanter du Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ?

Barbara Pravi et Golshifteh Farahani - Marianne

En cette journée internationale des droits des Femmes, Barbara Pravi dévoile un single poignant, Marianne, en collaboration avec l'actrice et chanteuse franco-iranienne, Golshifteh Farahani. Un titre et une date de sortie qui n'ont pas été choisis au hasard, puisque la chanson fait évidemment allusion à la figure représentant la République.