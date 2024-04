Justice, Anitta... Les sorties musicales de la semaine

Au programme de cette nouvelle semaine, plusieurs sorties immanquables et pour tous les goûts !

Il fait froid ? Le printemps tarde à réchauffer nos journées ? Pas de panique, voici la playlist des nouveautés de la semaine, spécialement conçue pour apporter un peu de chaleur à votre week-end. Ce vendredi 26 avril, plusieurs sorties sont à noter sur la planète musique : comment passer à côté du très attendu nouvel album de Justice, Hyperdrama ? Mais le duo français n'est pas le seul à offrir un peu de nouveautés cette semaine, marquée aussi par le retour de Christine and the Queens avec le single rentrer chez moi, tout comme la star brésilienne Anitta avec son nouvel album Funk Generation.

Enfin, pour clôturons cette playlist avec une nouvelle version d'un tube : Sang pour Sang, par David Hallyday. Branchez vos enceintes, montez le son, c'est parti pour la playlist des sorties de la semaine :

Justice - Hyperdrama

C'est LE retour de ce printemps : celui, tant attendu, du duo électro français Justice. Un comeback amorcé avec trois singles, et un retour en stars au festival américain Coachella. Gaspard Augé et de Xavier de Rosnay, qui n'ont rien publié depuis sept ans et le disque Woman en 2016, dévoilent ici treize morceaux, dont deux chansons avec Tame Impala.

Christine and the Queens - rentrer chez moi

Un autre retour, que l'on attendait pas si tôt, celui du chanteur Christine and the Queens, qui publie le single rentrer chez moi, quelques jours seulement après l'avoir annoncé sur les réseaux sociaux.

Anitta - Funk Generation

La star brésilienne publie ce vendredi son nouvel album, Funk Generation, hommage au "funk de Rio". "Le funk fait partie de la culture de ceux qui vivent dans les favelas brésiliennes, d'où je viens. Il a été jugé sans valeur et même associé au crime organisé. Un reflet des préjugés de classe et du racisme qui hantent notre société", écrit la chanteuse sur ses réseaux sociaux.

David Hallyday - Sang pour Sang

David Hallyday, musicien, chanteur et... fils de Johnny Hallyday, annonce la sortie prochaine d'un album de reprises mêlées des tubes du Taulier et de ses chansons. Le premier extrait, une nouvelle version de Sang pour Sang, titre qu'ils ont partagé, est paru cette semaine.