Dua Lipa, Sia... Les sorties musicales de la semaine

Au programme des nouveautés de la semaine, deux poids lourds féminines de la musique internationale. Mais pas que !

Bon, cette semaine aussi, pour le soleil, on repassera. Alors voici un peu de douceur avec notre sélection des sorties musicales de la semaine ! Ce vendredi 3 mai, place aux femmes avec deux poids lourds de l'industrie musicale internationale : l'Australienne Sia et son album Reasonable Woman et Dua Lipa, chanteuse britannique phénomène qui publie un disque baptisé Radical Optimism.

Mais notre playlist ne s'arrête pas aux artistes internationaux, puisque ce vendredi 3 mai sort aussi Comme tout le monde, un nouveau single pour le chanteur français Hervé et celui de L'Impératrice, Love from the other side, avant la sortie prochaine d'un disque. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties de la semaine :

Sia - Reasonable Woman

Absente des bacs depuis 2016 et l'album This is acting, la chanteuse australienne Sia publie ce vendredi un nouveau projet - le dixième - baptisé Reasonable Woman et comptant 15 titres inédits, dont une chanson avec Paris Hilton et une autre avec Kylie Minogue. Une nouvelle ère pour l'artiste aux 30 millions d'albums vendus.

Dua Lipa - Radical Optimism

Continuons avec les chanteuses internationales et un autre phénomène : la britannique Dua Lipa, qui publie ce vendredi l'album Radical Optimism regroupant onze titres. Sans trop de suspense quant à l'attente autour de ce projet, ni son probable succès, puisqu'il compte déjà plusieurs tubes : Houdini ou Training Season. Et ce ne sont même pas les meilleures chansons du disque.

Hervé - Comme tout le monde

Le chanteur Hervé continue d'annoncer son prochain album avec un single boogie rock baptisé Comme tout le monde et qu'il a pu tester dans un club pour séniors de Lanester en Bretagne. L'album lui, intitulé adrénaline, sortira le 31 mai prochain.

L'Impératrice - Love from the other side

En attendant leur disque à venir cet été, L'Impératrice dévoile un troisième single planant, Love from the other side, qui succède à Me Da Igual et Danza Marilù, deux titres prometteurs déjà parus. Le prochain album du groupe parisien emmené par Flore Benguigui s'appelle Pulsar et paraîtra le 7 juin prochain.