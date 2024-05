SCH, Arya Starr, Hervé... Les sorties musicales de la semaine

Au programme des sorties de la semaine, il y en a pour tous les goûts !

De la pop, du rap et jusqu'au reggae... Cette dernière semaine de mai est riche en sorties musicales ! Alors que la pluie ne semble pas vouloir céder sa place au soleil de saison, quoi de mieux qu'une sélection des nouveautés pour adoucir le week-end ?

Au programme cette semaine, l'album du phénomène rap SCH intitulé JVLIVS : Prequel, Giulio, celui de la chanteuse nigériane Ayra Starr, The Year I Turned 21, ou le retour de Hervé avec Adrénaline, mais aussi deux singles à noter : Contact High de Metronomy, avec Miki et Faux Real, ou Viva Tu, de Manu Chao. A noter enfin la jeune chanteuse Ysé, qui publie son EP baptisé Rêver.

Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist - non exhaustive - des sorties musicales de ce vendredi 31 mai 2024 :

SCH - JVLIVS : Prequel, Giulio

Trois ans après la sortie de son dernier album JVLIVS II, le rappeur marseillais SCH fait son retour ce vendredi avec le dernier volet de sa trilogie sur le grand banditisme JVLIVS, avec le disque JVLIVS : Prequel, Giulio. Comptant 18 titres, dont le single Cannelloni, cet album remonte aux origines de son personnage Giulio, un jeune mafieux marseillais.

Ayra Starr - The Year I Turned 21

Le phénomène nigérian Ayra Starr dévoile ce vendredi son deuxième album, intitulé The Year I Turned 21 et composé de 15 morceaux, dont Santa et ses quelque 159 millions d'écoutes sur Spotify... Après le succès de 19 & Dangerous, son premier projet dévoilé en 2021, la chanteuse s'est cette fois entourée d'autres artistes comme Asake, Coco Jones et Anitta, après avoir été adoubée par Aya Nakamura sur un remix de sa chanson Hypé.

Hervé - Adrénaline

Après en avoir dévoilé deux premiers singles, Sémaphore et Comme tout le monde, le chanteur Hervé publie ce vendredi son troisième album studio, baptisé Adrénaline. Enregistré à Brixham, en Angleterre, dans la foulée de la tournée Intérieur Vie, ce projet compte 10 titres, entre pop fougueuse et rock instinctif. Hervé s'est même offert la voix d'Eric Cantona sur le titre éponyme de l'album.

C'est en français que Metronomy ouvre un nouveau chapitre de sa discographie avec le single Contact High, en collaboration avec Miki et Faux Real. Un titre qui annonce la sortie d'un prochain EP à son ère des Posse, intitulé Posse Vol 2 et attendu dans les bacs le 12 juillet prochain.

Manu Chao - Viva Tu

Quatorze ans (!) après la sortie de La Radiolina, son dernier disque en date, Manu Chao est de retour avec le single Viva Tu, annonçant un nouvel album à paraître à la rentrée. Pour ce premier avant-goût, l''icône franco-espagnole offre une rumba dédiée à ses voisines de Barcelone et d'ailleurs, une ode à la vie et à la paix.

Ysé - Rêver

On termine cette playlist des sorties de la semaine avec l'EP de la jeune chanteuse de Seine-Et-Marne, Ysé, qui publie ce vendredi Rêver et ses cinq chansons joliment pop, dont les singles Quand je regarde et Je préfère (faire la fête).