Il a fallu attendre 80 ans : Michel Polnareff s'est montré sans ses lunettes et ce n'est pas rien

A 80 ans, Michel Polnareff sort un nouvel album et entame une nouvelle tournée. L'occasion de se montrer enfin comme jamais ?

Agé de 80 ans, Michel Polnareff n'a rien perdu de sa superbe. Le légendaire chanteur aux boucles peroxydés s'apprête à entamer une nouvelle tournée, la énième de son immense carrière longue de 60 ans. Intitulée "Un temps pour elles", celle-ci débute ce jeudi 3 avril, à Londres, et conduira l'interprète de "Lettre à France" ou "La poupée qui fait non" aux quatre coins de l'Hexagone jusqu'en novembre 2025.

Cette tournée d'adieu s'accompagne d'un nouvel album studio, lui aussi baptisé "Un temps pour elles", dont la sortie a été fixée le 25 avril. Un hommage à son public, particulièrement le public féminin, qui lui est resté fidèle depuis ses débuts dans les années 1960.

Cette tournée et cet album, Polnareff ne les voit pas comme les derniers, comme il l'a indiqué aux lecteurs du Parisien récemment. Après une douzaine d'albums studio et plus d'une vingtaine de compilations, ils sonnent pourtant à la fois comme un bilan et un ultime message. "J'ai mis beaucoup de moi-même dans les paroles, je crois que cela se ressent", confie Polnareff, qui a écrit les textes et joue de nombreux instruments lui-même sur l'album. La star dit même avoir eu "des problèmes émotionnels" sur un des morceaux de ce qu'il considère comme le "chef-d'oeuvre" d'une carrière dont il est très "fier".

Michel Polnareff méconnaissable sans ses lunettes

Pour celui qui a "failli crever il y a cinq ans" et a été victime d'une double embolie pulmonaire, la question est aussi, de soigner l'image qu'il va laisser aux générations futures. Et pourquoi pas se montrer un peu différemment. Lors de récentes apparitions pour la promotion de ces concerts, une vidéo de Michel Polnareff arrivant sur un plateau télé, fin mars, a créé la surprise et enflammé les réseaux sociaux.

Sur les images, on voit le chanteur descendre de voiture avant de s'engouffrer dans les locaux de la chaîne et être interpellé par un fan qui lui réclame un selfie. Mais avant d'accéder à sa demande, Michel Polnareff s'exclame : "Attendez, mes lunettes !". Car son visage n'était pas chaussé de ce fameux attribut qui a façonné son image depuis des décennies. De quoi surprendre, comme en témoigne le buzz suscité par la vidéo devenue virale.

Car ce n'est pas rien. Même à 80 ans, celui qui fut une idole des sixties ne conçoit pas d'apparaître sans ces lunettes de soleil devenues cultes au fil des années. Cette monture épaisse blanche enserrant de larges verres fumés est indissociable de son look, au même titre que sa célèbre coupe de cheveux décolorés. Une figure singulière et reconnaissable entre toutes qui contribua à bâtir sa légende.

Dans Le Parisien toujours, Polnareff assure que ses lunettes resteront jusqu'au bout, en tout cas en public. Nécessité au départ pour celui qui était "myope comme une taupe", il les a gardées comme une marque de fabrique. "Maintenant, je les mets pour qu'on sache que c'est bien moi. Sur scène, sans elles, on se demande (rires). Mais dans la vie courante, je ne les mets pratiquement plus", confie l'artiste. "C'est parfois difficile. J'ai le vertige, par exemple, alors qu'avant, quand je ne voyais pas, c'était le bonheur." Mais les quitter complètement est inenvisageable : "Impossible ! On va croire que je suis parti".