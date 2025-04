Elton John évoque sa mort et sort une vidéo poignante : "Lorsque vous atteignez mon âge..."

Elton John, 78 ans au compteur, présente un nouvel album, "Who Believes in Angels ?" ce vendredi. La star a été submergée par les larmes en pensant à sa propre mort...

"Who Believes in Angels ?", qui croit donc aux anges ? Le très attendu 37e album studio d'Elton John, sort dans le monde entier ce vendredi 4 avril. Ce projet ambitieux marque la première collaboration d'envergure entre la superstar britannique de 78 ans (qu'on croyait en toute sincérité retirée du show business depuis sa tournée d'adieu, mais qui tourne encore !), et la talentueuse auteure-compositrice-interprète américaine Brandi Carlile.

Carlile, de 35 ans sa cadette, est moins connue du grand public européen. Mais elle est considérée outre-Atlantique comme l'une des voix les plus exceptionnelles de sa génération, souvent comparée à Emmylou Harris. Grande admiratrice d'Elton John depuis l'enfance, elle chante ici en duo avec son idole sur la quasi-totalité des titres.

Cet album très personnel rend hommage aux racines musicales de Sir Elton John et renoue avec l'esprit de ses chefs-d'oeuvre des années 70, comme "Goodbye Yellow Brick Road", selon les médias anglosaxons évidemment tout émoustillés par ce nouveau disque. Les mélodies, qualifiées de "riches et ambitieuses", sont portées par "des arrangements analogiques luxuriants".

Le producteur Andrew Watt, habitué à redonner du mordant aux légendes du rock, a réuni des musiciens de premier plan pour soutenir le vénérable Elton : Chad Smith et Josh Klinghoffer des Red Hot Chili Peppers, ou encore le bassiste Pino Palladino. Ensemble, ils offrent une bande-son survitaminée, entre ballades épiques et hymnes flamboyants, saupoudrés de crescendo majestueux, choeurs gospel et duels vocaux enflammés entre Elton et Brandi.

Côté textes, c'est le fidèle acolyte de toujours, le parolier d'Elton John Bernie Taupin, qui est à la manoeuvre, avec des "textes denses et poétiques". La preuve : le titre éponyme, "Who Believes in Angels ?", permet à Brandi Carlile d'exprimer toute l'étendue de son talent, épaulée par un Elton John revigoré. Sa voix retrouve par moments les envolées de falsetto et la fougue de ses jeunes années.

Mais l'émotion est à son comble sur la ballade finale "When This Old World Is Done With Me", seul morceau chanté en solo par Elton John, qui l'a aussi lui-même imaginé. En pleine promo, le chanteur a révélé avoir fondu en larmes pendant 45 minutes en écrivant ce titre mélancolique, qui aborde frontalement la fin de vie. "Quand vous atteignez mon âge, proche des 100 ans, vous pensez : combien de temps me reste-t-il ?", a-t-il confié dans une interview. "Vous avez des enfants, un mari merveilleux, alors vous réfléchissez à votre propre mortalité."

Ce moment de doute existentiel a été capturé par les caméras et apparaîtra dans un court-métrage documentaire, "Who Believes In Angels ? Stories from the Edge of Creation", dévoilé aussi ce vendredi. Elton John a voulu y montrer cet instant de vulnérabilité sans fard. Un moment "humain, profondément imparfait et embarrassant", a estimé Brandi Carlile, elle aussi touchée en assistant en direct à ce craquage émotionnel. On n'arrête jamais le marketing. Mais qu'on se rassure : "Who Believes In Angels ?", qu'Elton John voit comme son "meilleur album depuis 40 ans", n'est en rien un album crépusculaire ou un baroud d'honneur.