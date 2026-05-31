Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, fait aussi de la musique - et cela n'a rien à voir avec son père

Paris Jackson trace sa propre voie musicale, loin de l'héritage pop de son père.

Le biopic consacré à Michael Jackson est un des événements du moment au cinéma, ramenant sous les projecteurs l'héritage du roi de la pop, mais aussi sa vie privée et sa progéniture. L'occasion pour sa fille Paris Jackson, d'ordinaire discrète, de se confier sur son enfance et sur son père dans les médias américains, comme récemment dans un épisode du podcast Trying Not to Die diffusé le 26 mai. "C'était mon meilleur ami", a-t-elle confié, tout en expliquant comment Michael Jackson lui a transmis l'importance de l'éthique du travail.

"Bien que mon éducation ait souvent ressemblé à celle d'une enfant de famille aisée (née à Beverly Hills, elle a grandi au Ranch de Neverland aux côtés de ses frères Prince et Bigi - NDLR), il y avait tant de choses qu'il fallait mériter", a ainsi expliqué la fille de Michael Jackson, née en 1998 de son union avec l'infirmière Debbie Rowe. Une philosophie qui façonne encore aujourd'hui son approche : "J'ai vu récemment quelque chose qui disait en substance : 'Tu n'as pas besoin de travailler', et je me suis dit : non, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Parce que je suis comme un requin. Si j'arrête de bouger, je meurs."

Paris-Michael Katherine Jackson qui vient d'ailleurs de remporter une bataille juridique importante concernant la gestion de la succession de son père, est donc profondément marquée par l'héritage paternel. Même si elle a aussi démontré son indépendance. Après le décès de son père en 2009, elle traverse une adolescence difficile, marquée par une tentative de suicide en 2013 et un passage dans un internat spécialisé. En 2017, elle signe avec IMG Models et devient l'égérie de Calvin Klein, mais c'est surtout la musique qui devient son moyen d'expression privilégié.

Le week-end dernier, Paris Jackson a fait un passage au festival BottleRock à Napa, en Californie, offrant une performance très remarquée, et pas seulement par-ce qu'elle est une "fille de"... "My name is Paris Jackson and I'm from Los Angeles", s'est-elle présentée humblement au public. Vêtue d'une flanelle oversize et de combat boots, elle a terminé son set en prenant des selfies avec le public, révélant avoir écrit une nouvelle chanson une semaine auparavant pour son prochain album.

Et Paris Jackson est loin d'être une débutante ou une arriviste. En 2018, elle forme le duo The Soundflowers dans un style très folk avec Gabriel Glenn. Ensemble, ils sortent un EP de cinq titres en juin 2020. La même année, Paris Jackson signe avec Republic Records et publie son premier album solo, "Wilted", le 13 novembre 2020, incluant le single "Let Down" et un featuring avec Andy Hull (du groupe Manchester Orchestra pour les intimes) sur le morceau "Eyelids". L'album, tout aussi folk-rock, reçoit des critiques positives pour son authenticité et sa vulnérabilité.

Paris Jackson multiplie depuis les concerts, notamment en France où elle se produit à La Maroquinerie à Paris le 5 mars 2022. En 2023, elle part en tournée aux États-Unis avec le groupe Incubus, incluant une date au Hollywood Bowl de Los Angeles. Son dernier single "Teenage Drama", dévoilé le 22 mai, explore l'incertitude du passage à l'âge adulte dans une esthétique musicale qui lui est propre : un style entre grunge et rock indé, aux antipodes de la soul, du funk voire du disco, bref : de la pop qui a fait la gloire de son père. Plus Kurt Cobain que Michael Jackson finalement...