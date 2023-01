Fred White : de quoi est mort le batteur de Earth, Wind & Fire ?

Le batteur du groupe de funk américain Earth, Wind & Fire, Fred White, est mort à l'âge de 67 ans. Sa famille a annoncé son décès lundi 2 janvier 2023.

Il était derrière de nombreuses rythmiques entêtantes et mythiques. Fred White, batteur du groupe américain Earth, Wind and Fire, est mort à l'âge de 67 ans. Son frère et membre du groupe de funk, Verdine White a lui-même annoncé le décès du musicien le lundi 2 janvier 2023 dans une publication sur Instagram. "Notre famille est attristée aujourd'hui par la perte d'un membre de la famille incroyable et talentueux", écrit l'homme sur le réseau social rappelant que Frederick Eugene dit "Freddie" ou "Fred" White avait remporté un premier disque d'or à l'âge de 16 ans et était un des premiers membres du groupe célèbre pour ses tubes dont l'inoubliable September.

La cause de la mort du batteur d'Earth, Wind & Fire n'a pas été communiquée par sa famille ou ses proches. Plus que de s'étendre sur les circonstances de la disparition de l'artiste à seulement 67 ans, beaucoup ont préféré rendre hommage au percussionniste. Sur sa page Instagram, le groupe de funk a poste une vidéo d'un solo de batterie sur le titre Runnin' signé Fred White lors d'un concert en 1979 au Rockpalast en Allemagne.

Le batteur de Earth, Wind & Fire multirécompensé

Fred White s'est éteint après avoir profité d'une carrière longue d'une décennie au sein de groupe star de disco-funk, entre 1974 et 1984. Et le musicien n'est qu'un adolescent lorsqu'il bat le rythme des premiers tubes d'Earth, Wind and Fire fondé par son frère Maurice White en 1969. Né en 1955 à Chicago, dans l'Illinois, le batteur connait le succès en même temps que ses frères dans les années 1970 avec des titres qui résonnent encore plus de 50 ans après leurs sorties : Let's groove ou encore Boogie Wonderland. Un succès autant commercial que critique avec pas moins de six Grammy Awards remportés par les membres du groupe dont Fred White. Les membres d'Earth, Wind & Fire ont aussi été consacrés en entrant en 2000 au panthéon des artistes pop et rock : le Rock and Roll Hall of Fame. Les années 2010 ont également vu la fratrie White et les membres du groupe flirter avec le succès puisque les musiciens avaient animé l'entrée de Barack Obama à la Maison Blanche en 2009, bénéficiant au passage d'une nouvelle mise en lumière auprès de la jeune génération. Si à l'époque Fred White n'était plus installé à la batterie, son nom était encore associé aux hits du groupe.