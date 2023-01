Mort de Jeff Beck : de quelle maladie la star du rock est-elle décédée ?

Jeff Beck, guitariste britannique connu comme une des légendes du rock, est mort le 10 janvier 2023 à l'âge de 78 ans. L'état de santé de l'artiste s'est dégradé en quelques semaines à cause d'une maladie grave.

Une légende du rock s'est éteinte. Jeff Beck, guitariste britannique hors pair, est décédé dans la soirée du 10 janvier selon un communiqué publié par sa famille dans la nuit de mercredi à jeudi. Les proches du musicien disent partager la nouvelle avec une "profonde tristesse" et demandent de respecter leur deuil. Dans un court message publié sur Twitter, ils précisent aussi la cause du décès de Jeff Beck, membre des Yardbirds un groupe de rock des années 1960, l'homme est mort "paisiblement", "après avoir soudainement contracté une méningite bactérienne".

L'artiste qui était encore en tournée en 2022 affichait une santé de fer mais son état s'est dégradé subitement "au cours des deux dernières semaines", d'après une source proche des amis de Jeff Beck au magazine People. Impossible de savoir comment le guitariste a été infecté mais la maladie qu'est la méningite bactérienne se montre souvent grave bien que curable. L'entreprise spécialisée dans les diagnostiques et les origines des maladies Biomérieux rapporte que dans un cas sur cinq, même après guérison, les patients gardent des séquelles voire des handicaps après une méningite bactérienne.

Moins célèbre que d'autres stars du Rock'n Roll, Jeff Beck avait tout de même sa place au panthéon des artistes. Son talent, certains préfèrent dire son "génie", était reconnu par tous les grands musiciens. Pour preuve, le légendaire Mick Jagger membre des Rolling Stones a rendu hommage à Jeff Beck, "un homme merveilleux et l'un des plus grands guitaristes du monde", en publiant une vidéo sur Twitter. Les deux hommes avaient déjà partagé la scène et notamment un trio avec Barack Obama en 2017.

Pluie d'hommages au guitariste Jeff Beck

Jeff Beck semblait avoir des doigts en or et avait prouvé son talent dans différents registres, du rock au jazz en passant par le blues. Un talent salué par deux intronisations au Rock and Roll Hall of Fame, une avec son groupe The Yardbirds en 1992 et l'autre pour sa carrière solo en 2009. Dans la nuit et encore ce jeudi matin, plusieurs musiciens rendent hommage à leur confrère disparu. "Personne ne jouait de la guitare comme Jeff", a écrit Gene Simmons, membre du groupe de hard rock Kiss tandis que Tony Iommi de Black Sabbath se remémore "une incroyable icône, un guitariste de génie. Il n'y aura jamais un autre Jeff Beck". Le musicien Paul Young a également eu un mot pour Jeff Beck et s'est dit "dévasté par la mort soudaine et tragique du guitariste de légende".

Une tournée et un album avec Johnny Depp en 2022

A 78 ans, Jeff Beck était encore en forme et animé par la musique, assez pour réaliser une tournée nord-américaine et faire une escale à Paris pour une date à l'Olympia en juillet 2022. Le guitariste n'était pas seul lors de sa tournée puisqu'il était accompagné de son ami de longue date, l'acteur et musicien Johnny Depp. Le duo jouait sur scène les morceaux de leur album 18. Johnny Depp était aux côtés de Jeff Beck lors des derniers moments de l'artiste selon une source proche de l'acteur au magazine People, laquelle indique que Johnny Depp "est totalement dévasté. Il était au chevet de Jeff avec quelques autres stars du rock." Les deux hommes "avaient une amitié très forte, ils étaient extrêmement proches, et il s'est encore rapproché au cours de l'été dernier quand ils étaient en tournée ensemble. La maladie est arrivée très vite et tout s'est détérioré rapidement au cours des deux dernières semaines."

Jeff Beck, génie du son avec sa guitare

En plus de 50 ans de carrière, Jeff Beck a eu le temps de marquer l'histoire du Rock'n Roll et plus largement celui de la musique avec ses guitares électriques qui ne le quittaient (presque) jamais. Le musicien avait d'ailleurs une préférence pour les instruments des marques Fender et Gibson, d'après les indiscrétions d'Euronews. Avec ses guitares, Jeff Beck a brillé sur des riffs de rock et de hard rock mais s'est aussi illustré par ses maîtrises des mélodies jazz ou blues. L'artiste britannique n'a cessé d'innover et chercher de nouvelles sonorités à intégrer dans ses morceaux tout au long de sa carrière et il a été un des premiers à s'essayer aux effets de distorsion avec sa guitare et son ampli.

Qui était Jeff Beck ?

S'il était moins connus que d'autres légendes du rock, Jeff Beck était placé au même niveau que Jimmy Page ou Eric Clapton, deux hommes qu'il a côtoyé au sein du groupe anglais The Yarbdirds. Le musicien tutoyait également le talent de Jimi Hendrix dans le classement des 100 plus grands guitaristes de tous les temps établi par le magazine Rolling Stone avec une honorable 5ème place. Le média spécialiste de la musique a également accordé un autre titre prestigieux à Jeff Beck en le présentant comme "un des guitaristes solistes les plus influents dans le rock".

Geoffrey Arnold Beck a eu une carrière foisonnante. Né en juin 1944 à Wallington, dans le Grand Londres, il a rejoint le groupe The Yardbirds à seulement 21 ans, en 1965. S'il n'est resté que 18 mois au sein de la formation musicale, Jeff Beck a participé à l'enregistrement des plus grands hits du groupe. En 1967, le guitariste a entamé un nouveau chapitre avec la création de The Jeff Beck Group avec le célèbre Rob Stewart au chant ou encore Ron Wood à la basse. Mais c'est pendant sa carrière solo, débutée dans les années 1970 que Jeff Beck a signé ses plus grands tubes dont la célèbre balade Cause We've Ended as Lovers ou sa reprise de I Put a Spell on You.