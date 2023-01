Mort de Lisa Marie Presley : de quoi est décédée la fille d'Elvis ?

Fille unique du "King" Elvis Presley, Lisa Marie Presley est décédée ce jeudi 12 janvier, âgée de seulement 54 ans.

"C'est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma magnifique fille Lisa Marie nous a quittés" a écrit Priscilla Presley, femme du King. C'est dans un communiqué au site People, que Priscilla Presley a confirmé l'annonce des médias américains dont TMZ. La fille unique d'Elvis Presley, également chanteuse et autrice-compositrice, était âgée seulement ans.

Selon TMZ, Lisa Marie Presley aurait été emmenée à l'hôpital de Los Angeles après que sa gouvernante l'ait trouvée "inconsciente" dans sa maison de Calabasas. Son ex-mari, Danny Keough, qui partage toujours la même demeure a commencé un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Elle a été envoyée immédiatement aux urgences pour arrêt cardiaque où elle a été placée sous coma artificiel et sous assistance respiratoire selon le média américain.

Confirmant la nouvelle au site People, sa mère Priscilla a écrit qu'elle "était la femme la plus passionnée, forte et aimante que j'aie jamais connue. Nous demandons l'intimité pendant que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l'amour et les prières. Pour le moment, il n'y aura pas d'autres commentaires".

Une carrière de chanteuse comme son père Elvis Presley

Dans les pas de son père, le "King" du rock'n'roll, Lisa Marie Presley a débuté en 2003 une carrière de chanteuse. Son troisième et dernier album, Storm and Grace, est sorti en 2012. Elle était également autrice-compositrice et femme d'affaire mais avait vendu en 2005 la majorité de ses parts dans la société Elvis Presley Enterprises.

Mariée avec Michael Jackson

Lisa Marie Presley s'est mariée quatre fois, dont avec Michael Jackson. Elle a épousé le chanteur qu'elle a rencontré pour la première fois à l'un des célèbres show d'Elvis à Las Vegas en 1975. Le couple ne sera officialisé que 17 ans plus tard, en 1992. Cette année, Lisa Marie Presley est toujours mariée à son premier mari, Danny Keough mais divorce et épouse le Roi de la pop en 1994. Un mariage que n'aura pas durée plus de deux ans car le couple se sépare en 1996 à cause des problèmes d'addiction à la drogue de Michael Jackson. Pourtant toujours attaché l'un à l'autre, les anciens amants se seraient revus à plusieurs reprises après le divorce.

Le 25 juin 2009, Lisa Marie Presley lui avait rendu un dernier hommage. "Je ne sais pas pourquoi, mais c'était le jour le plus étrange de ma vie. J'ai pleuré toute la journée. Et je ne fais pas ça normalement, j'essayais de travailler, je rentrais à la maison, je coupais ma nourriture, je mangeais mon dîner en pleurant", confiait-elle en 2010 à Oprah Winfrey.

La mort de son fils

En 2020, elle avait été frappée par un drame personnel terrible, le suicide de son fils Benjamin Keough, né de son premier mariage avec Danny Keough. "Mon cœur et mon âme sont partis avec toi" avait-elle partagée dans un communiqué. Dans un essai publié par People en aout 2022, elle écrivait se battre avec elle-même. "Je m'en veux inlassablement et de façon chronique, je me blâme chaque jour et c'est déjà assez difficile à vivre, mais les autres vous jugent et vous blâment aussi, même secrètement ou derrière votre dos, ce qui est encore plus cruel et douloureux en plus de tout le reste", avait-elle confié.

Le média people avait interrogé Brandon Howard, un ami de Benjamin Keough, qui était en "dépression", la crise et les confinements dus au Covid aurait contribué à renforcer ce sentiment. Son ami a également révélé que la pression du nom "Presley" était également l'une des causes de sa dépression.

Les réactions internationales

Présente aux Golden Globes 2023, Lisa Marie Presley avait été mise sur le devant de la scène. Lors du discours d'Austin Butler pour son rôle d'Elvis Presley dans le biopic sorti en France en 2022, l'acteur avait salué Lisa Marie, lui déclarant "l'aimer pour toujours".

Sur Instagram, l'acteur Tom Hanks, lui aussi présent dans le biopic d'Elvis Presley, lui a rendu hommage écrivant être "brisé" cette annonce. Egalement sur Instagram, John Travolta lui a rendu un hommage vibrant : "Tu vas me manquer mais je sais que je te reverrais à nouveau".