Lisa Marie Presley : de quoi est morte la fille d'Elvis Presley ? Les causes du décès dévoilées

Lisa Marie Presely, la fille unique d'Elvis Presley est décédée dans la nuit du jeudi 12 janvier 2023. La chanteuse américaine a fait un arrêt cardiaque à l'âge de 54 ans.

Quel mal a emporté Lisa Marie Presley, la fille de celui qu'on surnommait le King ? La chanteuse et autrice-compositrice américaine est morte d'un arrêt cardiaque dans la soirée du jeudi 12 janvier 2023, à seulement 54 ans. Retrouvée "inconsciente" dans sa maison de Calabasas par sa gouvernante, Lisa Marie Presley a rapidement été emmenée à l'hôpital par les secours selon les informations du média TMZ. Sur place, la fille d'Elvis Presley a été admise en urgence et placée sous coma artificiel et sous assistance respiratoire.

Avant l'arrivée des secours, l'ex-mari de l'artiste Danny Keough, qui vit toujours sous le même toit que Lisa Marie Presley, a commencé un massage cardiaque. Mais la prise en charge rapide de la chanteuse n'a pas suffi à la sauver. "C'est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma magnifique fille Lisa Marie nous a quittés", a ainsi écrit Priscilla Presley, la femme du King.

Confirmant la nouvelle au site People, Priscilla Presely a écrit au sujet de sa fille qu'elle "était la femme la plus passionnée, forte et aimante que j'aie jamais connue. Nous demandons l'intimité pendant que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l'amour et les prières. Pour le moment, il n'y aura pas d'autres commentaires".

Quelques jours avant son décès, la chanteuse était apparue en public aux Golden Globes, avec sa mère Priscilla, elles étaient venues soutenir Austin Butler qui a remporté le prix du meilleur acteur dans un film dramatique pour Elvis de Baz Luhrmann. Certains internautes et journaux avaient trouvé Lisa Marie Presley visiblement affaiblie. Dans une interview accordée à Extra sur le tapis rouge, la femme de 54 ans semblait confuse et avait dû tenir le bras d'un ami de son père, Jerry Schilling. "Je vais attraper ton bras", lui avait-t-elle demandé.

Une carrière de chanteuse comme son père Elvis Presley

Dans les pas de son père, le "King" du rock'n'roll, Lisa Marie Presley a débuté en 2003 une carrière de chanteuse. Son troisième et dernier album, Storm and Grace, est sorti en 2012. Dans sa carrière elle a aussi réalisé des duos avec de vieux enregistrements d'Elvis pour les chansons "In the Ghetto", "Where No One Stands Alone" et "Don't Cry Daddy". Lors de la sortie de son premier album, elle déclarait dans une interview avec Larry King, qu'elle devait "mettre de coté" la pression et comparaison avec la carrière légendaire de son père. Elle était également autrice-compositrice et femme d'affaire mais avait vendu en 2005 la majorité de ses parts dans la société Elvis Presley Enterprises.

Lisa Marie Presley était également très engagée dans le domaine associatif. Elle a fondé deux organisations,la "Presley Place" et "Presley Charitable Foundation". Elle travaillait également en étroite collaboration avec The Dream Factory qui avait pour mission de soutenir les enfants et jeunes adultes atteints d'une maladie grave.

Mariée avec Michael Jackson

Lisa Marie Presley s'est mariée quatre fois, dont avec Michael Jackson. Elle a épousé le chanteur qu'elle a rencontré pour la première fois à l'un des célèbres show d'Elvis à Las Vegas en 1975. Le couple ne sera officialisé que 17 ans plus tard, en 1992. Cette année, Lisa Marie Presley est toujours mariée à son premier mari, Danny Keough mais divorce et épouse le Roi de la pop en 1994. Un mariage que n'aura pas durée plus de deux ans car le couple se sépare en 1996 à cause des problèmes d'addiction à la drogue de Michael Jackson. Pourtant toujours attaché l'un à l'autre, les anciens amants se seraient revus à plusieurs reprises après le divorce.

Le 25 juin 2009, Lisa Marie Presley lui avait rendu un dernier hommage. "Je ne sais pas pourquoi, mais c'était le jour le plus étrange de ma vie. J'ai pleuré toute la journée. Et je ne fais pas ça normalement, j'essayais de travailler, je rentrais à la maison, je coupais ma nourriture, je mangeais mon dîner en pleurant", confiait-elle en 2010 à Oprah Winfrey.

Après son mariage avec la star de la pop, elle se marie avec une autre célébrité, Nicolas Cage. Le mariage entre les deux stars n'aura duré que quelques mois. En 2006, elle se maria avec son guitariste et producteur mais dix ans plus tard, ils se sont séparés. Après ce divorce, l'héritière de la fortune d'Elvis Presley a déclaré que celle-ci a complétement fondu et s'est retrouvée ruinée.

Des addictions dans le passé

Lisa Marie Presley a admis que lors de son adolescence elle prenait "de la cocaïne, des sédatifs, de l'herbe et buvais - tout cela en même temps, je ne pouvais tout simplement pas être sobre", révélait-elle au Paper Magazine en 2003, ajoutant ne pas savoir comment elle avait "survécu à tout ça". Après son divorce en 2016 avec Michael Lockwood, elle entre dans un établissement de soin pour soigner ses addictions aux opioïdes et aux antidouleurs qu'elle prenait depuis la naissance de ses filles jumelles en 2008.

La mort de son fils

En 2020, elle avait été frappée par un drame personnel terrible, le suicide de son fils Benjamin Keough, né de son premier mariage avec Danny Keough. "Mon cœur et mon âme sont partis avec toi" avait-elle partagée dans un communiqué. Dans un essai publié par People en aout 2022, elle écrivait se battre avec elle-même. "Je m'en veux inlassablement et de façon chronique, je me blâme chaque jour et c'est déjà assez difficile à vivre, mais les autres vous jugent et vous blâment aussi, même secrètement ou derrière votre dos, ce qui est encore plus cruel et douloureux en plus de tout le reste", avait-elle confié.

Le média people avait interrogé Brandon Howard, un ami de Benjamin Keough, qui était en "dépression", la crise et les confinements dus au Covid aurait contribué à renforcer ce sentiment. Son ami a également révélé que la pression du nom "Presley" était également l'une des causes de sa dépression.

Les réactions internationales

Présente aux Golden Globes 2023, Lisa Marie Presley avait été mise sur le devant de la scène. Lors du discours d'Austin Butler pour son rôle d'Elvis Presley dans le biopic sorti en France en 2022, l'acteur avait salué Lisa Marie, lui déclarant "l'aimer pour toujours".

Sur Instagram, l'acteur Tom Hanks, lui aussi présent dans le biopic d'Elvis Presley, lui a rendu hommage écrivant être "brisé" cette annonce. Egalement sur Instagram, John Travolta lui a rendu un hommage vibrant : "Tu vas me manquer mais je sais que je te reverrais à nouveau". Dans un communiqué partagé par Nicolas Cage, son ex-époux, il a annoncé une "nouvelle dévastatrice". Ajoutant que "Lisa avait le plus grand rire de tous ceux que j'ai rencontrés. Elle illuminait chaque pièce, et j'ai le cœur brisé" a-t-il écrit.