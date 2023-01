David Crosby : de quoi est mort le chanteur de rock de 81 ans ?

David Crosby, célèbre chanteur de rock américain, est mort. La famille de l'artiste n'a pas communiqué sur la date ni sur les causes du décès mais a assuré que l'homme est parti entouré de ses proches. Il avait 81 ans.

Après soixante ans de carrière, David Crosby s'est éteint à l'âge de 81 ans. La légende du rock américain a succombé à une "longue maladie" selon le communiqué publié par son épouse Jan Dance et repris par le journal Variety. Le décès de l'artiste, cofondateur des Byrds et reconnaissable par ses longs cheveux blancs, a été confirmé auprès de l'AFP par son agent. La courte déclaration de la famille du chanteur ne précise pas les causes de la mort, ni la date mais indique que David Crosby est mort entouré de sa femme et de son fils Django.

Un retour après une vie d'excès

David Crosby, emblème de l'Amérique des années 1960-1970, n'a pas eu une vie rangée. Au contraire, durant sa longue carrière, l'homme est passé par de nombreux groupes et a multiplié les excès en goûtant à un grand nombre de drogues. Mais les addictions, qui ont emporté ou altéré la santé de tant de ses camarades de l'époque, ne semblent pas avoir eu autant de conséquences sur lui. David Crosby s'était d'ailleurs relevé de cette mauvaise hygiène de vie en 2014 pour entamer une carrière solo. Carrière qui a été prolifique avec cinq albums sortis depuis cette année.

La chanteur américain était conscient de cette chance comme il l'expliquait au Rolling Stone en 2014 : "Je ne sais pas pourquoi je suis vivant, alors que Jimi [Hendrix] ne l'est pas, que Janis [Joplin] ne l'est pas… J'ai eu de la chance." En plus d'avoir une santé de fer, l'homme disait en avoir encore sous la pédale sur le plan artistique pendant la pandémie de Covid-19. "Normalement, avec l'âge, vous vous éteignez. Vous écrivez moins" mais lui était heureux de "prolonger [sa] vie" porté par "amour tout simplement pour faire de la musique", avait-il confié à l'AFP en 2019.

David Crosby, légende du rock folk

David Crosby a embrassé la musique très tôt et ne l'a jamais quittée. Alors qu'il n'a pas 25 ans, il contribue a donné naissance au groupe Byrds avec qui il apporte certains des premiers riffs de guitare mêlant des influences de rock britannique et de folk. Après cinq années avec les Byrds, le chanteur californien commence l'aventure du célèbre groupe Crosby, Stills, Nash & Young en 1969. Le rockeur folk entame ensuite une carrière solo en 1971 pendant laquelle il continue de produire des morceaux et des albums avec ses différentes formations musicales. C'est d'ailleurs avec ces deux groupes que David Crosby a été intronisé, à deux reprises, au Rock and Roll Hall of Fame, tandis que cinq albums auxquels il a contribué sont classés par Rolling Stone dans le top 500 des plus grands albums de tous les temps. Dans les année 1970-1980, le chanteur monte un duo avec un de ses comparses : Crosby et Nash.

Un nouveau groupe est formé en 1996 par David Crosby et une fois n'est pas coutume, le groupe trouve son nom en accolant ceux de tous ces membres : Crosby, Pevar & Raymond. Après une pause de quelques années prise peu avant les années 2010, l'artiste californien revient en 2014 pour un nouvel album en solo, vingt ans après son dernier projet en solitaire. Remonté sur scène, David Crosby s'est illustré dans la musique jusqu'en 2022.