Tim Dup et "Les immortelles" : un quatrième album et une mise à nu

INTERVIEW. A 28 ans, Timothée Duperray, dit Tim Dup, dévoile son quatrième album, intitulé "Les immortelles", ce vendredi 3 février 2023.

Une mise à nu, au sens propre, comme au figuré : Tim Dup publie, ce vendredi 3 février, son nouvel et quatrième album baptisé Les immortelles et porté par trois singles, Amor, Si je m'écoutais vraiment et Les larmes du monde. Après son solaire prédécesseur, La course folle, sorti en juin 2021, Timothée Duperray de son vrai nom, allégé de la pression de l'attente, revient à un disque épuré, intime. "Ce quatrième album, il est différent à plein d'égards et en même temps, dans une ligne qui continue de s'étirer. Il est plus personnel, plus mis à nu, il est plus chanté. Je trouve qu'il est plus lisible, plus minimal. Il est plus solitaire aussi, du fait de l'avoir réalisé seul dans mon studio", souligne l'artiste.

A contresens face à l'empressement d'une industrie qui va toujours plus vite, Tim Dup lui, propose un album à écouter, en entier, de la première à la dernière chanson, en s'attardant sur ses textes. "Ce n'est pas facile de trouver une place, quand tu as un disque qui, je pense, demande de l'écoute", reconnaît le chanteur, qui a voulu, une fois de plus, "aller au cœur des mots et que ce soit plus épuré, dans les textes comme dans la musique."

"Il y a quelque chose entre l'innocence et le sauvage."

Les immortelles, titre hommage au "féminin pluriel", compte douze morceaux. Tim Dup y évoque l'amour, toujours, mais aussi des sujets profondément intimes, comme sur la chanson Le club des 27, dans laquelle il évoque la disparition de sa cousine, ou universels avec Les larmes du monde, inquiétant et hypnotique résumé de l'état climatique de notre planète.

"Il y a quelque chose entre l'innocence et le sauvage. J'aime bien me mettre entre deux trucs. Il y a de l'ingénuité, quelque chose d'un peu primaire, de revenir à l'essentiel, appréhender le musicien et le chanteur que je suis et ne pas me mettre dans des cases qui ne sont pas les miennes. Pour ça, il fallait un certain nombre d'albums et de temps passé sur la route. Pour savoir ce que j'ai envie de faire, de quoi j'ai envie de parler", observe Tim Dup.

Amor

En guise d'avant-goût des Immortelles, Tip Dup avait publié la chanson Amor et son clip en octobre 2022. Un titre qui tranchait avec les précédents projets de l'artiste. "Il y a une instrumentalisation qui est un peu différente, quelque chose d'assez moderne. C'est une chanson que j'ai co-produite avec Paco del Rosso, qui bosse avec Damso. Y'avait un truc un peu branché... pour casser avec une certaine image."

Pour le clip d'Amor, Tim Dup a fait appel à des danseurs de l'Opéra de Paris. Pour lui, c'est "le clip le plus mis en scène, assez léché, esthétique avec au cœur la danse, le lâcher-prise, un rapport à mon corps et à mon visage un peu différent. Tout ça pour balafrer un peu cette image de garçon sage de bonne famille."

Les larmes du monde

Côté clip toujours, Tim Dup a également fait appel à la militante écologiste Camille Etienne sur celui des Larmes du monde. Une chanson "née sur la tournée, à force de voir des images de forêts qui brûlent ou de lions maigres en cage". "J'avais fait une liste de choses que j'avais vues et la mélodie est venue sur la tournée, j'écoutais Pink Floyd et Satie, se remémore-t-il. J'ai l'impression d'être assez désabusé vis-à-vis de ça. Je pense que c'est trop tard. Du coup, il faut faire un peu de poésie d'ici là." Chanteur engagé, Tim Dup se refuse pourtant cette étiquette.

"Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde l'est. J'écris sur des choses qui me touchent, mais je n'ai pas l'impression d'avoir de grands partis pris. Ce n'est pas un disque militant, mais je joue de l'époque. Pour moi ce sont des valeurs primaires, universalistes. Y'a une urgence sur ce texte", commente l'artiste à propos des Larmes du monde. Dans ce contexte, l'important est pour lui la transmission.

"Il y a quelque chose qui me plaît dans ce passage de témoin, qui est très lié à la considération du demain et de la conscience environnementale. Une transmission aussi, sans doute, en tant qu'artiste : je n'ai pas besoin de me dire que je laisse une trace en tant qu'artiste, de postérité, mais j'aime bien l'idée de faire une œuvre, qui se construit. Et dans cette considération, tu penses plus sur le long terme à demain, comment tu peux avoir plaisir et penser à une œuvre qui se tient, de disque en disque."

Tim Dup et ses envies d'ailleurs

S'il s'écoutait vraiment, comme le dit sa chanson, Tim Dup voguerait vers de nouveaux horizons : vivre dans le sud de la France et écrire des bouquins. A 28 ans, le chanteur a des envies d'ailleurs, "de faire autre chose. D'écrire, différemment, par exemple un objet littéraire ou romanesque, je suis à fond dedans. Une autre forme de vie. Changer de ville, changer de vie, me poser ailleurs. Vivre à la mer absolument. Et avoir un silence. Derrière la prochaine tournée, j'aimerais m'écarter. Je vais refaire des disques bien sûr, mais j'aimerais que ce ne soit pas tout de suite." En résumé, Tim Dup veut "retrouver de l'ombre", jusqu'à un cinquième disque ?