Steeve Estatof : pourquoi il a accepté de revenir à Nouvelle Star

A l'occasion des vingt ans de Nouvelle Star, dont il a remporté la deuxième saison, Steeve Estatof fait son retour sur M6.

Steeve Estatof ne laisse personne indifférent. En 2004 déjà, dès ses premiers instants à Nouvelle Star, il se fait remarquer par les téléspectateurs et les jurés. Jusqu'à la finale du télécrochet, qu'il remporte face à Julien Laurence. Après cette victoire à Nouvelle Star, Steeve Estatof a poursuivi sa carrière musicale. Jusqu'à ce prime anniversaire, lors duquel il remonte sur scène, sur M6, pour fêter les vingt ans de l'émission culte.

Très ému, face à Karine Le Marchand, Steeve Estatof confie avoir accepté de revenir à Nouvelle Star en hommage à sa mère, décédée en 2019. "Quel bonheur de l'avoir rendu fière de moi ! Elle n'avait rien loupé de cette aventure. Elle qui rêvait d'être chanteuse était folle de joie !", a-t-il d'ailleurs confié à Télé Loisirs.

Que devient Steeve Estatof de Nouvelle Star ?

En 2004, Steeve Estatof remporte la deuxième saison de Nouvelle Star face à Amel Bent et Julien Laurence. Ses deux premiers albums sortis en 2004 et en 2008 sont des véritables succès. Depuis, malgré la sortie d'un troisième album le chanteur se fait plus discret, mais a continué dans la musique en se produisant fréquemment sur scène avec ses musiciens. En 2021, il sort l'album Time Machine. En parallèle, Steeve Estatof est professeur de chant dans une école près de Lyon.