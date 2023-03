Avril Lavigne : qui est son compagnon, le rappeur Tyga ?

La chanteuse Avril Lavigne et le rappeur Tyga ont officialisé leur relation à la Fashion Week parisienne, le lundi 6 mars 2023.

C'est avec un baiser devant les flashes des photographes que la chanteuse Avril Lavigne et le rappeur Tyga ont officialisé leur relation. Lundi 6 mars, à la Fashion Week de Paris, les deux artistes ont été photographiés, s'embrassant, durant la soirée Mugler X Hunter Schafer à Paris. Une nouvelle qui a pris tout le monde de court, d'autant que la chanteuse canadienne avait annoncé la fin de ses fiançailles avec un autre rappeur, Mod Sun, quelques jours plus tôt.

Né le 19 novembre 1989 à Gardena, en Californie, Michael Ray Nguyen-Stevenson, plus connu sous le nom de Tyga, s'est illustré dès la fin des années 2000, avec plusieurs mixtapes et collaborations prestigieuses, mais aussi grâce au single : Coconut Juice, qui le fait connaître du grand public. Écouté par quelque 23 millions de personnes par mois sur Spotify, Tyga a réalisé quelques tubes, à l'image de Taste, avec Offset, Loco Contigo avec J. Balvin ou encore Ayo.

Son nom de scène, Tyga, est l'acronyme anglais Thank You God Always (remercie Dieu, toujours). Auteur de six albums et d'une vingtaine de mixtapes, le rappeur a collaboré avec des artistes comme Chris Brown, dont il est proche, Lil Wayne, Rick Ross ou Travie McCoy, son cousin.

Célèbre pour sa musique, Tyga l'est aussi pour sa vie privée : il a notamment fait les gros titres pour une bagarre armée en 2019, des accusations de violences conjugales en 2021, des sextapes ou ses relations extra-conjugales, notamment avec l'actrice pornographique Mia Isabella alors qu'il était en couple avec la star de téléréalité américaine Kylie Jenner.