Redcar : le single "To Be Honest", ou le retour de Christine and the Queens

Avec la chanson "To Be Honest", publiée avec son clip ce mercredi 8 mars, Christine and the Queens, alias Redcar, annonce la sortie d'un nouvel album en juin.

Redcar danse de nouveau. Ce mercredi 8 mars, Christine and the Queens publie la chanson To Be Honest, premier extrait d'un album annoncé dans les bacs le 9 juin prochain. Le titre est sorti accompagné de son clip, en noir et blanc, dans lequel l'artiste, qui a réalisé lui-même la vidéo et remis de sa blessure récente au genou, danse face à la mer sur la côte anglaise, vêtue du costume noir propre à sa nouvelle identité, celle de Redcar, genré désormais au masculin.

Le chanteur annonce donc la sortie d'un quatrième album, quelques mois seulement après la parution de Redcar : les adorables étoiles, prologue d'un "geste opératique", selon ses propres mots, paru en novembre dernier. Avec le premier extrait de la suite de son projet, To Be Honest, Redcar opère un retour aux ingrédients qui ont fait le succès de Christine and the Queens : une voix sublimée par une rythmique puissante et céleste. Plus loin donc, des sonorités new-wave des années 80 de son précédent projet, clivant, présenté sur scène à la fin de l'année dernière.

Le prochain album de Redcar, baptisé PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE, sortira donc le 9 juin 2023. Il compte vingt morceaux, co-produits avec Mike Dean (Lana Del Rey, Beyoncé). Et en guise de featurings, Christine and the Queens s'offre deux artistes, la rappeuse américaine 070 Shake et... la popstar la plus célèbre du monde, Madonna. Rien que ça !