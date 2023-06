Madonna hospitalisée : de quoi souffre la chanteuse ?

La reine de la pop Madonna annonce le report de sa tournée pour des raisons de santé. Elle a été hospitalisée en soins intensifs.

[Mis à jour le 29 juin à 09h40] Pour des raisons de santé, Madonna doit renoncer, pour le moment, à sa tournée Celebration Tour. La chanteuse de 64 ans a dû être hospitalisée, a-t-on appris dans la presse américaine mercredi soir. La reine de la pop souffrirait d'"une grave infection bactérienne qui a conduit à un séjour de plusieurs jours aux soins intensifs", selon son manager Guy Oseary, qui ajoute que Madonna a, par conséquent, été contrainte "à suspendre tous ses engagements."

"Sa santé s'améliore, mais elle est toujours sous soins médicaux", ajoute la même source, comme le rapporte le média américain SkyNews, assurant qu'il donnerait plus de nouvelles de la santé de Madonna dans les prochains jours, ainsi qu'"une nouvelle date de début pour la tournée et pour les concerts reprogrammés."

Comptant 84 dates de concert, la tournée The Celebration Tour, qui célèbre les quarante ans de carrière de Madonna, devait débuter à Vancouver, au Canada, le 15 juillet prochain, pour se terminer le 30 janvier 2024 à Mexico. La pop star est également attendue à Paris, à l'Accor Arena, les 12, 13 et 19 novembre 2023. Pour l'heure, on ne sait pas si ses dates seront maintenues ou reportées.