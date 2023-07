Izïa Higelin : après ses propos sur Macron, la chanteuse s'explique

Après ses propos sur Emmanuel Macron lors d'un concert, qui ont engendré l'ouverture d'une enquête pour "provocation publique à commettre un crime ou un délit", la chanteuse Izïa Higelin sort du silence.

"A aucun moment je n'ai voulu inciter à la violence ou à la haine." Après la polémique suscitée par ses propos contre Emmanuel Macron, Izïa Higelin sort du silence. Jeudi 6 juillet dernier, sur la scène du festival des Nuits Guitare de Beaulieu-sur-Mer, la chanteuse française s'était lancée dans une violente sortie sur Emmanuel Macron, décrivant un scénario dans lequel elle imaginait le chef de l'Etat en Piñata géante, la foule serait elle munie "d'énormes battes avec des clous au bout comme dans Clockwork Orange (Orange Mécanique NDLR)." Une enquête pour "provocation publique à commettre un crime ou un délit" a été ouverte contre Izïa Higelin, indiquait dans la foulée le parquet de Nice.

Une polémique qui avait également engendré l'annulation de son prochain concert, ce jeudi 13 juillet à Marcq-en-Baroeul, à l'occasion de la Fête nationale et poussé Izïa Higelin à prendre la parole, s'expliquant sur ses propos sur scène. "Je suis bien désolée que cela ait été mal interprété, décontextualisé, explique-t-elle dans les colonnes de Ouest-France. À aucun moment évidemment, je n'ai voulu inciter à la violence ou à la haine. C'est une histoire, un liant improvisé et surréaliste entre deux titres qui parle de tout et de rien et qu'il ne faut surtout pas prendre au premier degré."

Et d'ajouter : "À aucun moment dans mes concerts, je n'incite à la violence ou à la haine. Ce sont toujours des lieux de bienveillance et d'amour, de folie et d'improvisation." Pour sa sortie, Izïa Higelin risque gros. La provocation publique à commettre un crime ou un délit est punissable d'une peine de cinq ans de prison et de 45 000 euros d'amende.