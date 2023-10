Tout savoir sur "Hackney Diamonds", le nouvel album des Rolling Stones

Après en avoir dévoilé deux premiers singles, les Stones publient ce vendredi "Hackney Diamonds", leur nouvel album studio, le premier depuis 2005.

C'est probablement l'un des albums les plus attendus de cette fin d'année : les Rolling Stones dévoilent Hackney Diamonds, leur nouveau disque et le premier composé de chansons originales depuis 2005 et le premier sans leur regretté batteur, Charlie Watts, ce vendredi 20 octobre 2023. Porté par Angry et Sweet Sounds Heaven, les deux singles dévoilés ces dernières semaines, ce 24ème album qui dure près de 50 minutes compte douze chansons inédites, dont des collaborations avec Elton John, Paul McCartney ou Lady Gaga.

Qu'en est-il de son titre, Hackney Diamonds ? Les Stones ont emprunté cette formule à de l'argot londonien, donné à du verre brisé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la bande d'octogénaires n'a rien perdu de son énergie d'antan. Comme l'avait laissé présager l'excellent premier avant-goût baptisé Angry, Hackney Diamonds compte quelques pépites, comme le single Sweet Sounds Heaven, sur lequel les Stones ont une choriste et un pianiste de choix : Lady Gaga et Stevie Wonder, Bite my head off, avec Paul McCartney à la guitare ou, en clôture de l'album, Rolling Stone Blues, reprise de Rollin' Stone, succès de leurs débuts signé Muddy Waters. La boucle est bouclée ?

A 80, 76 et 79 ans, Mick Jagger, Ronnie Woods et Keith Richards n'ont rien perdu de leur superbe et séduisent avec un disque enlevé, que l'on attendait plus.

La tracklist de l'album Hackney Diamonds :