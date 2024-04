Qui chante dans Back to Black, le film sur Amy Winehouse ?

Réalisé par Sam Taylor-Johnson, le film "Back to Black", retraçant la vie et la musique d'Amy Winehouse, sort ce mercredi au cinéma.

Amy Winehouse, sa musique, sa vie : la chanteuse est à l'honneur d'un nouveau film, qui retrace sa carrière et son destin tragique. Programmé dans les salles françaises ce mercredi 24 avril, le film baptisé Back to Black et réalisé par la Britannique Sam Taylor-Johnson nous plonge dans la création du disque du même nom, considéré comme l'un des albums les plus mythiques de la musique contemporaine, mais aussi (et surtout ?) de son histoire d'amour chaotique, médiatique et éminemment destructrice avec son époux, Blake Fielder-Civil.

Tout au long du film, on redécouvre les chansons qui composent l'album de Back to Black, écoulé à 16 millions d'exemplaires et récompensé de cinq Grammy Awards. "Je voulais réaliser un film du point de vue d'Amy - à travers son regard. Il n'y a que dans le texte et les mélodies de ses chansons qu'on peut vraiment percevoir sa vraie personnalité. J'ai choisi de raconter son histoire avec ses propres mots, à partir des chansons qu'elle a écrites - des chansons où elle mettait son âme à nu. Dans ses chansons, elle parlait de ses amours, de sa souffrance, de ses déceptions, toujours avec une profonde émotion et, le plus souvent, avec un humour féroce", souligne la réalisatrice Sam Taylor-Johnson dans un communiqué de presse.

Les chansons d'Amy Winehouse, incarnée par l'actrice Marisa Abela, rythment le film Back to Black donc, mais une question se pose immédiatement au visionnage du film : qui chante ces tubes ? Difficile à croire, compte tenu de la voix si particulière qu'avait Amy Winehouse, mais c'est bien l'actrice qui l'incarne qui chante la bande-originale de Back to Black.

"Sam [Taylor-Johnson] a insisté sur le fait qu'elle se moquait un peu de savoir si la comédienne savait chanter, mais il se trouve qu'on a vraiment eu beaucoup de chance car Marisa [Abela] chantait magnifiquement : c'est elle qui interprète toutes les chansons dans le film et elle est absolument extraordinaire !", explique Alison Owen, la productrice du film, dans un communiqué de presse. Et à l'actrice, qui a travaillé dur pour relever l'énorme défi vocal, de renchérir : "il était capital à mes yeux de mettre tout en œuvre pour m'investir corps et âme dans ce rôle."

Pour tenter de parvenir à un résultat à la hauteur de ce qu'était la voix si reconnaissable d'Amy Winehouse, Marisa Abela a travaillé dur : 2h30 de chant par jour, sept jours sur sept, pendant quatre mois. "Marisa s'est entraînée jusqu'à ce que sa voix soit à même de raconter l'histoire d'une manière émotionnelle qui nous a touchés. Par conséquent, on sait que ce n'est pas Amy, mais elle chante avec une telle expressivité qu'on ne se pose même pas la question", commente Sam Taylor-Johnson.